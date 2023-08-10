ANADOLUJET YURT DIŞI KAMPANYASI | Anadolujet 9 dolara bilet satışı saat kaçta başlayacak, ne zaman bitecek?

ANADOLUJET YURT DIŞI KAMPANYASI | Anadolujet yurt dışı kampanyası kapsamında bilet fiyatlarını 9 dolara düşürdü. Yurt dışına çıkmak isteyen kişiler için kaçarılmayacak fırsat olan Anadolujet bilet kampanyasına yoğun ilgi gösterilirken bilet satış sitesinde erişim sıkıntıları da baş gösterdi. Peki Anadolujet 9 dolara bilet satışı saat kaçta başlayacak, ne zaman bitecek? İşte detaylar...
ANADOLUJET 9 DOLARA BİLET SATIŞI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, NE ZAMAN BİTECEK?
Anadolujet'in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre bilet satışları 10 Ağustos 2023 saat 10.00 itibarıyla başlayacak. 12 Ağustos 2023 saat 23.59'a kadar sürecek olan 9 dolar kampanyasında uçuş tarihleri ise 24 Eylül 2023 - 31 Mart 2024 olarak belirtildi. Yani yalnızca 24 Eylül - 31 Mart tarihlerinde ypaıalcak uçuşlar için geçerli olan kampanyaya katılım koşulları ise şöyle sıralandı:
- 10 - 12 Ağustos 2023 tarihleri arasında alınacak biletler için geçerlidir.
- 24 Eylül 2023– 31 Mart 2024 tarihleri arasındaki uçuşlar için geçerlidir.
- Kampanya kapsamında vergiler ve harçlar hariç ücret üzerinden yurt dışından Türkiye'ye uçuşlarda 9 EUR'den başlayan ücretler uygulanacaktır.
- Kampanya, yurt dışı çıkışlı Türkiye varışlı direkt veya yurt içi aktarmalı uçuşları kapsamaktadır.
- Kampanya şartlarının sağlanması halinde ücretler biletleme akışında uçuş seçildikten hemen sonra doğrudan yansıyacaktır.
- Kampanya 155.000 koltuk sayısı ile sınırlıdır.
- Kampanya sadece AnadoluJet tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerlidir.
- Kampanya tüm satış kanallarında geçerlidir.
- Rezervasyon yapıldıktan sonra en geç 1 gün içerisinde biletleme işlemi tamamlanmalıdır.
- Kampanya kapsamında alınan biletlerde iptal, iade ve değişiklik işlemlerinde orijinal bilet kuralları geçerlidir.
- Bu kampanya diğer kampanya ve indirimlerle birleştirilemez.
- Kampanya grup rezervasyonları için geçerli değildir.
- AnadoluJet, kampanya ile ilgili kural ve koşulları, tanımları ve diğer bilgileri değiştirme ve herhangi bir zamanda teklifi iptal etme hakkını saklı tutar.
- AnadoluJet, kurallara aykırı olduğu tespit edilen durumlara karşı yasal işlem yapma hakkını saklı tutar.
ANADOLU JET BİLET FİYATLARI
Kalkış Noktası Varış Noktası Başlangıç Fiyatı
Amsterdam İstanbul Sabiha Gökçen 9 EUR
Bahreyn İstanbul Sabiha Gökçen 9 EUR
Bakü İstanbul Sabiha Gökçen 9 EUR
Basel İstanbul Sabiha Gökçen 9 EUR
Berlin İstanbul Sabiha Gökçen 9 EUR
Brüksel İstanbul Sabiha Gökçen 9 EUR
Budapeşte İstanbul Sabiha Gökçen 9 EUR
Düsseldorf İstanbul Sabiha Gökçen 9 EUR
Erbil İstanbul Sabiha Gökçen 9 EUR
Frankfurt İstanbul Sabiha Gökçen 9 EUR
Hamburg İstanbul Sabiha Gökçen 9 EUR
Hannover İstanbul Sabiha Gökçen 9 EUR
Kopenhag İstanbul Sabiha Gökçen 9 EUR
Köln İstanbul Sabiha Gökçen 9 EUR
Kuveyt İstanbul Sabiha Gökçen 9 EUR
Londra İstanbul Sabiha Gökçen 9 EUR
Lyon İstanbul Sabiha Gökçen 9 EUR
Milano İstanbul Sabiha Gökçen 9 EUR
Münih İstanbul Sabiha Gökçen 9 EUR
Paris İstanbul Sabiha Gökçen 9 EUR
Stuttgart İstanbul Sabiha Gökçen 9 EUR
Şarjah İstanbul Sabiha Gökçen 9 EUR
Tel Aviv İstanbul Sabiha Gökçen 9 EUR
Tiflis İstanbul Sabiha Gökçen 9 EUR
Viyana İstanbul Sabiha Gökçen 9 EUR
Zürih İstanbul Sabiha Gökçen 9 EUR
Almatı Ankara 9 EUR
Amman Ankara 9 EUR
Amsterdam Ankara 9 EUR
Astana Ankara 9 EUR
Bakü Ankara 9 EUR
Basel Ankara 9 EUR
Belgrad Ankara 9 EUR
Berlin Ankara 9 EUR
Bişkek Ankara 9 EUR
Cenevre Ankara 9 EUR
Bağdat İstanbul Sabiha Gökçen 19 EUR
Dammam İstanbul Sabiha Gökçen 19 EUR
Tahran İstanbul Sabiha Gökçen 19 EUR
Urumiye İstanbul Sabiha Gökçen 19 EUR
Dubai İstanbul Sabiha Gökçen 29 EUR
Riyad İstanbul Sabiha Gökçen 29 EUR
Dubai Ankara 29 EUR
Moskova Ankara 29 EUR
Cidde İstanbul Sabiha Gökçen 49 EUR
Medine İstanbul Sabiha Gökçen 49 EUR
Cidde Ankara 49 EUR
Medine Ankara 49 EUR