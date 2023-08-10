ANADOLUJET YURT DIŞI KAMPANYASI | Anadolujet 9 dolara bilet satışı saat kaçta başlayacak, ne zaman bitecek?

ANADOLUJET YURT DIŞI KAMPANYASI | Anadolujet yurt dışı kampanyası kapsamında bilet fiyatlarını 9 dolara düşürdü. Yurt dışına çıkmak isteyen kişiler için kaçarılmayacak fırsat olan Anadolujet bilet kampanyasına yoğun ilgi gösterilirken bilet satış sitesinde erişim sıkıntıları da baş gösterdi. Peki Anadolujet 9 dolara bilet satışı saat kaçta başlayacak, ne zaman bitecek? İşte detaylar...

ANADOLUJET 9 DOLARA BİLET SATIŞI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, NE ZAMAN BİTECEK?

Anadolujet'in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre bilet satışları 10 Ağustos 2023 saat 10.00 itibarıyla başlayacak. 12 Ağustos 2023 saat 23.59'a kadar sürecek olan 9 dolar kampanyasında uçuş tarihleri ise 24 Eylül 2023 - 31 Mart 2024 olarak belirtildi. Yani yalnızca 24 Eylül - 31 Mart tarihlerinde ypaıalcak uçuşlar için geçerli olan kampanyaya katılım koşulları ise şöyle sıralandı:

10 - 12 Ağustos 2023 tarihleri arasında alınacak biletler için geçerlidir.

24 Eylül 2023– 31 Mart 2024 tarihleri arasındaki uçuşlar için geçerlidir.

Kampanya kapsamında vergiler ve harçlar hariç ücret üzerinden yurt dışından Türkiye'ye uçuşlarda 9 EUR'den başlayan ücretler uygulanacaktır.

Kampanya, yurt dışı çıkışlı Türkiye varışlı direkt veya yurt içi aktarmalı uçuşları kapsamaktadır.

Kampanya şartlarının sağlanması halinde ücretler biletleme akışında uçuş seçildikten hemen sonra doğrudan yansıyacaktır.

Kampanya 155.000 koltuk sayısı ile sınırlıdır.

Kampanya sadece AnadoluJet tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerlidir.

Kampanya tüm satış kanallarında geçerlidir.

Rezervasyon yapıldıktan sonra en geç 1 gün içerisinde biletleme işlemi tamamlanmalıdır.

Kampanya kapsamında alınan biletlerde iptal, iade ve değişiklik işlemlerinde orijinal bilet kuralları geçerlidir.

Bu kampanya diğer kampanya ve indirimlerle birleştirilemez.

Kampanya grup rezervasyonları için geçerli değildir.

AnadoluJet, kampanya ile ilgili kural ve koşulları, tanımları ve diğer bilgileri değiştirme ve herhangi bir zamanda teklifi iptal etme hakkını saklı tutar.

AnadoluJet, kurallara aykırı olduğu tespit edilen durumlara karşı yasal işlem yapma hakkını saklı tutar.

ANADOLU JET BİLET FİYATLARI

Kalkış Noktası Varış Noktası Başlangıç Fiyatı

Amsterdam İstanbul Sabiha Gökçen 9 EUR

Bahreyn İstanbul Sabiha Gökçen 9 EUR

Bakü İstanbul Sabiha Gökçen 9 EUR

Basel İstanbul Sabiha Gökçen 9 EUR

Berlin İstanbul Sabiha Gökçen 9 EUR

Brüksel İstanbul Sabiha Gökçen 9 EUR

Budapeşte İstanbul Sabiha Gökçen 9 EUR

Düsseldorf İstanbul Sabiha Gökçen 9 EUR

Erbil İstanbul Sabiha Gökçen 9 EUR

Frankfurt İstanbul Sabiha Gökçen 9 EUR

Hamburg İstanbul Sabiha Gökçen 9 EUR

Hannover İstanbul Sabiha Gökçen 9 EUR

Kopenhag İstanbul Sabiha Gökçen 9 EUR

Köln İstanbul Sabiha Gökçen 9 EUR

Kuveyt İstanbul Sabiha Gökçen 9 EUR

Londra İstanbul Sabiha Gökçen 9 EUR

Lyon İstanbul Sabiha Gökçen 9 EUR

Milano İstanbul Sabiha Gökçen 9 EUR

Münih İstanbul Sabiha Gökçen 9 EUR

Paris İstanbul Sabiha Gökçen 9 EUR

Stuttgart İstanbul Sabiha Gökçen 9 EUR

Şarjah İstanbul Sabiha Gökçen 9 EUR

Tel Aviv İstanbul Sabiha Gökçen 9 EUR

Tiflis İstanbul Sabiha Gökçen 9 EUR

Viyana İstanbul Sabiha Gökçen 9 EUR

Zürih İstanbul Sabiha Gökçen 9 EUR

Almatı Ankara 9 EUR

Amman Ankara 9 EUR

Amsterdam Ankara 9 EUR

Astana Ankara 9 EUR

Bakü Ankara 9 EUR

Basel Ankara 9 EUR

Belgrad Ankara 9 EUR

Berlin Ankara 9 EUR

Bişkek Ankara 9 EUR

Cenevre Ankara 9 EUR

Bağdat İstanbul Sabiha Gökçen 19 EUR

Dammam İstanbul Sabiha Gökçen 19 EUR

Tahran İstanbul Sabiha Gökçen 19 EUR

Urumiye İstanbul Sabiha Gökçen 19 EUR

Dubai İstanbul Sabiha Gökçen 29 EUR

Riyad İstanbul Sabiha Gökçen 29 EUR

Dubai Ankara 29 EUR

Moskova Ankara 29 EUR

Cidde İstanbul Sabiha Gökçen 49 EUR

Medine İstanbul Sabiha Gökçen 49 EUR

Cidde Ankara 49 EUR

Medine Ankara 49 EUR