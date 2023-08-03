Haberler Haberler KILIÇ SAVAŞLARI 2 FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Kılıç Savaşları 2 (New Kung Fu Cult Master 2) filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

KILIÇ SAVAŞLARI 2 FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Kılıç Savaşları 2 (New Kung Fu Cult Master 2) filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Jing Wong'un yönetmen koltuğuna oturduğu Kılıç Savaşları 2 filminin konusu ve oyuncuları araştırılmaya başladı. Macera sahneleriyle nefes kesen Kılıç Savaşları 2 filmini televizyon ekranlarında izlemek isteyenler için 2022 yapımı sinema filmi Kılıç Savaşları 2 dair merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2023 Perşembe 16:42
KILIÇ SAVAŞLARI 2 FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Kılıç Savaşları 2 (New Kung Fu Cult Master 2) filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Kılıç Savaşları 2 filmi gündemde yerini aldı ve sinemaseverlere televizyon ekranlarında görsel bir şölen yaşatmaya hazırlanan filmin konusu, oyuncuları araştırılmaya başladı. Güçlü senaryosu ve başarılı oyuncularıyla dikkat çeken filme dair detaylar haberimizde...

KILIÇ SAVAŞLARI 2 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

On Kokulu Zehirli Tozla vurulmuş Altı Büyük Mezhep'in efendileri, bir tapınakta sıkışıp kalırlar ve tüm savaş güçlerini kaybederler. Zhang Wuji, Altı Büyük Mezhep'in kurbanlarını kurtarmak için Ming Mezhebi efendilerini ve fırtınalarını Dadu'ya götürür. Ancak, Usta No-Mercy, Wuji'nin onu kurtarma isteğini reddeder ve hayatını Xuanming ikilisi ile birlikte sonlandırmayı seçer. Kral Ruyang, Zhao Min'in Wuji'ye asla ölümcül bir darbe vurmayacağını görür, bu yüzden Wuji'ye aşık olduğuna ikna olur, otoritesini elinden alır ve İmparatorluk Mahkemesi'ne sığınan Cheng Kun'a teslim eder. Min öfkeyle kaçar. Wuji'nin Min'e onun için üç şey yapacağına söz verdiği için, Min Ejderha Kılıcı'na bir göz atmayı ister ve Wuji ile birlikte Xiao Zhao ve Zhiruo, binlerce mil uzaklıktaki Buz Ateşi Adası'na giderler.

KILIÇ SAVAŞLARI 2 FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Raymond Lam
  • Zhao Min
  • Xiao Zhao

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