TOKİ AÇIK ARTIRMA TEKLİF VERME 2023 | 42 ilde 182 konut TOKİ açık artırma nasıl teklif verilir?

TOKİ AÇIK ARTIRMA TEKLİF VERME 2023 | TOKİ açık artırma ile 42 ilde 182 konutun satışına başlıyor. 1 Ağustos 2023 Salı günü açık artırma yöntemi ile satılacak olan konutların satışını canlı olarak izlemek isteyen kişiler, arama motorlarında '42 ilde 182 konut TOKİ açık artırma nasıl teklif verilir?' sorusunun cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

42 İLDE 182 KONUT TOKİ AÇIK ARTIRMA NASIL TEKLİF VERİLİR?

Teklif alma toplantısı TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu Halkalı / İSTANBUL ve İnternet bağlantıları ile 04/02/2020 Salı günü saat 14:00'te olacak şekilde yapılacaktır. Teklifler toplantı sırasında, açık arttırma yöntemiyle alınacaktır.

Açık Artırma Toplantısına katılacak olan gerçek veya tüzel kişiler, Ziraat Katılım Bankası tüm şubelerinden veya diğer ödeme kanalları ile katılım teminatı olan bedeli toplantı öncesinde T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın Ziraat Katılım Bankası, Ankara / Kurumsal Şubesi IBAN TR50 0020 9000 0004 4787 0000 08 no.lu TL müzayede teminat hesabına talip oldukları her taşınmaz için ayrı ayrı; 20.000. - (Yirmibin) TL katılım teminatı ödemek zorundadırlar.

Katılım teminatını ödeyen ve teklif vermek için işbu şartnameyi imzalayan her bir gerçek veya tüzel kişiye her bir katılım teminatı için bir bayrak numarası verilecektir. En yüksek teklifi veren katılımcının bayrağı alınacaktır.

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TOKİ 42 İLDE AÇIK ARTIRMA SAAT KAÇTA?

TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Balıkesir, Batman, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çorum, Denizli, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Niğde, Osmaniye, Rize, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Yozgat ve Zonguldak şehirlerinde satışa sunulan konutlara sahip olmak isteyen vatandaşlar için açık artırma, 1 Ağustos 2023 Salı günü saat 10.30'da yapılacak.

TOKİ AÇIK ARTIRMA EVLERİ NE KADAR?

TOKİ konutlarının satış fiyatları, konutların konumları, katları, büyüklüğü gibi etkenlere bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Buna göre fiyatlar, 568.263 TL ve 4.500.000 TL arasında olacak. Alıcılar 42 ildeki konutlara yüzde 25 peşin, 120 ay vade ile sahip olabilecek.

Açık Artırma toplantısına katılacak olan gerçek veya tüzel kişiler, toplantı öncesinde T. Halk Bankası A.Ş ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin tüm şubelerine katılım teminatı yatıracak. Satın alınmak istenilen taşınmaz adedi kadar teminat yatırılması gerekmektedir. Evin fiyatına göre 50 bin, 100 bin ve 200 bin katılım teminatı istenecek.

Muhammen bedeli 999.999 TL'ye kadar olanlar için 50.000 TL,

Muhammen bedeli 1.000.000 - 1.999.999 TL'ye kadar olanlar için 100.000 TL,

Muhammen bedeli 2.000.000 TL ve üstünde olanlar için 200.000 TL katılım teminatı ödemek zorundadır.