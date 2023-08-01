TOKİ AÇIK ARTIRMA CANLI İZLE 2023 | TOKİ 42 ilde açık artırma saat kaçta? 1 Ağustos TOKİ kura canlı!

TOKİ AÇIK ARTIRMA CANLI İZLE 2023 | TOKİ'nin yeni kampanyası ,le 42 ilde 182 konut, açık artırma yöntemiyle satışa çıkıyor. 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 evlerin bulunduğu artırmada internet üzerinden de teklif alınacak. 568 bin TL'den başlayan fiyatlarla düşük gelir grubundakileri de ev sahibi yapmayı planlayan TOKİ'nin bu projesini kaçırmak isteyemeyenler, açık artırmayı canlı takip etmek istiyor. İşte TOKİ açık artırma canlı izleme linki ve tüm merak edilenler...

TOKİ 42 İLDE AÇIK ARTIRMA SAAT KAÇTA?

TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Balıkesir, Batman, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çorum, Denizli, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Niğde, Osmaniye, Rize, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Yozgat ve Zonguldak şehirlerinde satışa sunulan konutlara sahip olmak isteyen vatandaşlar için açık artırma, 1 Ağustos 2023 Salı günü saat 10.30'da yapılacak.

TOKİ AÇIK ARTIRMA CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

TOKİ AÇIK ARTIRMA BAŞVURU GEREKLİ Mİ?

Açık Artırma toplantısına katılacak olan gerçek veya tüzel kişiler, toplantı öncesinde T. Halk Bankası A.Ş ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin tüm şubelerine katılım teminatı yatıracaklardır. Satın alınmak istenilen taşınmaz adedi kadar teminat yatırılması gerekmektedir. Ayrıca açık artırma (teklif alma) gününde de başvuru yapılabilecek.

TOKİ AÇIK ARTIRMA BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Açık Artırma toplantısına katılacak olan gerçek veya tüzel kişiler, toplantı öncesinde T. Halk Bankası A.Ş ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin tüm şubelerine katılım teminatı yatıracak. Satın alınmak istenilen taşınmaz adedi kadar teminat yatırılması gerekmektedir. Evin fiyatına göre 50 bin, 100 bin ve 200 bin katılım teminatı istenecek.

Muhammen bedeli 999.999 TL'ye kadar olanlar için 50.000 TL,

Muhammen bedeli 1.000.000 - 1.999.999 TL'ye kadar olanlar için 100.000 TL,

Muhammen bedeli 2.000.000 TL ve üstünde olanlar için 200.000 TL katılım teminatı ödemek zorundadır.

1 AĞUSTOS 2023 TOKİ KURA CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

TOKİ AÇIK ARTIRMA EVLERİ NE KADAR?

TOKİ konutlarının satış fiyatları, konutların konumları, katları, büyüklüğü gibi etkenlere bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Buna göre fiyatlar, 568.263 TL ve 4.500.000 TL arasında olacak. Alıcılar 42 ildeki konutlara yüzde 25 peşin, 120 ay vade ile sahip olabilecek.