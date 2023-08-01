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LGS 2. NAKİL NE ZAMAN 2023? | Lise 2. nakil (3. tercih) başvuruları hangi tarihlerde, ne zaman başlıyor, bitiyor?

MEB tarafından düzenlenen LGS sınavının ardından tercih telaşı saran öğrenci ve veliler, tercih takvimini merak ediyor. 1. nakil sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte 2. nakil (3. tercih) başvuru tarihlerini araştıran lise adayları, arama motorlarında 'LGS 2. nakil ne zaman 2023? Lise 2. nakil (3. tercih) başvuruları hangi tarihlerde, ne zaman başlıyor, bitiyor?' sorularının cevabını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2023 Salı 09:20 Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2023 Salı 09:30
LGS 2. NAKİL NE ZAMAN 2023? | Lise 2. nakil (3. tercih) başvuruları hangi tarihlerde, ne zaman başlıyor, bitiyor?

LGS 2. NAKİL NE ZAMAN 2023? | Milli Eğitim Bakanlığı'nın LGS kapsamında gerçekleştirdiği 1. nakil süreci, başvuruların ardından sonuçların duyurulması ile sona erdi. Böylece 2. nakil, yani 3. tercih dönemi hakkında araştırmalar hız kazandı. Sınavla ve yerel yerleştirme kapsamında açık kalan kontenjanlara yerleştirilecek adayların son şansı olan 2. nakil dönemi hakkında arama motorlarında araştırılan 'LGS 2. nakil ne zaman 2023? Lise 2. nakil (3. tercih) başvuruları hangi tarihlerde, ne zaman başlıyor, bitiyor?' sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

LİSE 2. NAKİL (3. TERCİH) BAŞVURULARI HANGİ TARİHLERDE, NE ZAMAN BAŞLIYOR, BİTİYOR?

İkinci nakil tercih başvuruları ise 31 Temmuz - 4 Ağustos'ta tarihleri arasında alınacak.

LGS 2. NAKİL (3. TERCİH) SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS 2. nakil başvuru işlemlerinin ardından sonuçlar 7 Ağustos Pazartesi 2023 tarihinde ilan edilecek.

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KİMLER LGS 2. NAKİL (3. TERCİH) BAŞVURUSU YAPABİLİR?

İlk ve ikinci tercihlerde bir okula yerleşemeyen öğrenciler ile tercihlerde herhangi bir okula yerleşen ancak bu okulu değiştirmek isteyen adaylar 2. nakil döneminde tekrar tercih yapabilecekler. Öğrenci ilk tercihlerde bir okul kazanır ancak 2. nakil tercihinde yeniden tercih yapıp yeni bir okul kazanırsa kaydı son tercihinde belirttiği okula geçer. Nakillerde bir okul kazanamazsa ilk yerleştirmede kazandığı okulda kaydı devam eder.

TERCİHLERDE YERLEŞEMEYEN ADAYLAR NE YAPACAK?

LGS'nin iki nakil sürecinde de hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları aracılığıyla yerleştirilecek. Bu öğrencilerin başvuruları, komisyonlarca 8-16 Ağustos 2023 tarihleri arasında alınacak. Yerleştirme süreci 18 Ağustos 2023 tarihinde tamamlanacak.

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