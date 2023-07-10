ZAMLI MEMUR MAAŞLARI 2023 | Zamlı bekçi, polis, öğretmen, hemşire, doktor, teknisyen maaşları ne kadar oldu?

ZAMLI MEMUR MAAŞLARI 2023 | Memur maaşlarına her yıl iki kez yapılan zamla birlikte, 2023 memur maaşları güncellendi. 6 aylık enflasyon verilerine bağlı olarak yapılan ara zamma seyyanen zam da eklenirken memurlara yüzde 17,55'e ek 8 bin 77 TL zam yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük memur maaşının 22 bin TL olduğunu duyururken zamların ardından memur maaşlarının ne kadar olduğu merak ediliyor. İşte zamlı bekçi, polis, öğretmen, hemşire, doktor, teknisyen maaşları...

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yaptığı açıklamada, memur ve emekli maaş zammının temmuz ayında Meclis'ten geçeceği, en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağı belirtildi. Konuya ilişkin bir açıklama da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. "En düşük memur maaşını 22 bin TL seviyesine yükseltiyoruz. Maaşlardaki bu artışları otomatik olarak memur emeklilerimize de yansıtıyoruz. Temmuz ayına kadar çalışmaları tamamlayacağız. Birinci dereceye inen ve şartları tutan tüm memurlarımızın 3600 ek gösterge hakkından yararlanabilmesini de temin edeceğiz." açıklamasında bulunan Erdoğan en düşük memur maaşının 22 bin TL'ye yükseldiğini duyurdu.

ZAMLI BEKÇİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

"Bir bekçinin mevcut maaşı 15.170 TL'dir. Bekçilere yüzde 17,55'e ek olarak 8 bin 77 TL seyyanen zam gelmesi halinde bekçi maaşı şöyle olacak:

18.467₺ + 8.077₺ = 26.544₺

ZAMLI POLİS MAAŞI NE KADAR OLDU?

Temmuz ara zammından önce bir polis maaşı yaklaşık olarak 19.000 TL civarında idi. Polislere yüzde 17,55'e ek olarak 8 bin 77 TL seyyanen zam gelmesi halinde polis maaşı şöyle olacak:

22.334₺ + 8.077₺ = 30.411₺

ZAMLI ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR OLDU?

Temmuz ara zammından önce öğretmen maaşı yaklaşık olarak 15.965 TL civarında idi. Öğretmenlere yüzde 17,55'e ek olarak 8 bin 77 TL seyyanen zam gelmesi halinde öğretmen maaşı şöyle olacak:

18.766₺ + 8.077₺ = 26.843₺

ZAMLI HEMŞİRE MAAŞI NE KADAR OLDU?

Temmuz ara zammından önce hemşire maaşı yaklaşık olarak 16.900 TL civarında idi. Hemşirelere yüzde 17,55'e ek olarak 8 bin 77 TL seyyanen zam gelmesi halinde hemşire maaşı şöyle olacak:

19.865₺ + 8.077₺ = 27.942₺

ZAMLI DOKTOR MAAŞI NE KADAR OLDU?

Temmuz ara zammından önce doktor maaşı yaklaşık olarak 24.743 TL civarında idi. Doktorlara yüzde 17,55'e ek olarak 8 bin 77 TL seyyanen zam gelmesi halinde doktor maaşı şöyle olacak:

29.085₺ + 8.077₺ = 37.162 ₺

ZAMLI TEKNİSYEN MAAŞI NE KADAR OLDU?

Temmuz ara zammından önce teknisyen maaşı yaklaşık olarak 13.142 TL civarında idi. Teknisyenlere yüzde 17,55'e ek olarak 8 bin 77 TL seyyanen zam gelmesi halinde teknisyen maaşı şöyle olacak:

15.448₺ + 8077₺ = 23.525 ₺

NOT: Bu yeni maaş tutarı, 6 aylık enflasyon oranı ve seyyanen zamlara göre hesaplanmıştır. Teklif henüz yürürlüğe girmediğinden zam oranları değişiklik gösterebilir. Rakamlar aile payı ve çocuk yardımına göre de değişiklik gösterebilir.