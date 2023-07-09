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KIDEM TAZMİTANI TAVANI NE KADAR OLDU 2023? | Kıdem tazminatına zam geldi mi,ne kadar, kaç TL oldu? - Temmuz 2023 ara zam

Memur, emekli ve memur emeklilerine yapılan Temmuz ara zammının ardından kıdem tazminatı tavan fiyatları da merak konusu oldu. Asgari ücrete yüzde 34, emekli maaşlarında yüzde 25 oranında yapılan zamla birlikte memurlara ise yüzde 17,55 zamma ek olarak 8 bin 77 TL'lik seyyanen artış uygulandı. Peki kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu 2023? Kıdem tazminatına zam geldi mi,ne kadar, kaç TL oldu? İşte Temmuz 2023 ara zammıyla kıdem tazminatı hesaplama...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2023 Pazar 12:30 Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2023 Pazar 12:40
KIDEM TAZMİTANI TAVANI NE KADAR OLDU 2023? | Kıdem tazminatına zam geldi mi,ne kadar, kaç TL oldu? - Temmuz 2023 ara zam

KIDEM TAZMİNATI 2023 TEMMUZ | Çalışan işçinin hizmet süresini kapsayan uzun yıllar boyunca verdiği emeğin karşılığını almasını sağlayan yasal bir sistem olan kıdem tazminatında yeni tutarlar merak ediliyor. Enflasyon oranlarının belli olması ve memur, emekli maaşlarının artmasının ardından kıdem tazminatını hesaplamak isteyen vatandaşlar arama motorlarında 2023 kıdem tazminatı tavan, taban ne kadar, kaç TL oldu? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

KIDEM TAZMİNATI TAVAN, TABAN NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Asgari ücret ara zammı ile brüt asgari ücret 13 bin 414 lira olurken, net asgari ücret 11 bin 402 lira oldu. Asgari ücrete gelen zamla birlikte kıdem tazminatı tavan fiyatı 13 bin 510 TL'ye yükselmişti. Enflasyon oranlarının artmasının ardından gözler yeni ve zamlı kıdem tazminatına çevirildi. Memur maaşlarına gelen yüzde 17.55 zam oranı ile artış hesaplandığında yeni rakamın 23 bin 489 TL olacak.

KIDEM TAZMİNATI NEDİR?

Kıdem tazminatı, belirli süre çalıştıktan sonra işten ayrılan işçiye görev süresine bağlı olarak verilen para olarak bilinmektedir.

YILLARA GÖRE KIDEM TAZMİNATI TAVAN FİYATLARI

2023 (Temmuz - Aralık)

Brüt asgari ücret: 13.510 TL

Kıdem Tazminatı Tavanı: 23.489,81 TL

2023 (Ocak - Temmuz)

Brüt asgari ücret: 10.008,00 TL

Kıdem Tazminatı Tavanı: 19.982,83 TL

2022 (Temmuz - Aralık)

Brüt asgari ücret: 6471.00 TL

Kıdem Tazminatı Tavanı: 15.371,40 TL

2022 (Ocak - Temmuz)

Brüt asgari ücret: 4253.40 TL

Kıdem Tazminatı Tavanı: 10.848,59 TL

2021 (Ocak- Aralık)

Brüt asgari ücret: 2825.9 TL

(Temmuz - Aralık) Kıdem Tazminatı Tavanı: 8.284,51 TL

(Ocak - Temmuz) Kıdem Tazminatı Tavanı: 7.638,96 TL

2020 (Ocak- Aralık)

Brüt asgari ücret: 2324.71 TL

(Temmuz - Aralık) Kıdem Tazminatı Tavanı: 7.117,17 TL

(Ocak - Temmuz) Kıdem Tazminatı Tavanı: 6.730,15 TL

2019 (Ocak- Aralık)

Brüt asgari ücret: 2020.9 TL

(Temmuz - Aralık) Kıdem Tazminatı Tavanı: 6.379,86 TL

(Ocak - Temmuz) Kıdem Tazminatı Tavanı: 6017,60 TL

2018 (Ocak- Aralık)

Brüt asgari ücret: 1603.12 TL

(Temmuz - Aralık) Kıdem Tazminatı Tavanı: 5.434,42 TL

(Ocak - Temmuz) Kıdem Tazminatı Tavanı: 5.001,76 TL

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