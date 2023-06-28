KAVURMA TARİFİ | Dana, kuzu kavurma tarifi - Yumuşacık ve lezzetli kavurma tarifi püf noktaları

KAVURMA TARİFİ | Kurban Bayramı'nın vazgeçilmezi olan, Allah'a adanan kurbanların paylaşılmasının ardından milyonlarca kişinin mutfağında tüten ocaklardaki kavurmalar, afiyetle mideye indirilmeyi bekliyor. Bayramın tadını kavurma ile şölene döndürmek isteyenler için en lezzetli kavurmanın tarifini haberimizde derledik. İşte et sevmeyenlere bir tabak daha istetecek, lezzetiyle gönülleri fethedecek lokum kıvamında kavurma tarifi...

SADE ET KAVURMA TARİFİ

Kavurmaya en çok yakışan malzeme 'yağ ve soğan' diyenler için, 'ben et yemek istiyorum, sebze isteseydim salata yapardım'cılara kadar 7'den 70'e herkesin bayılacağı sade et kavurmanın tarifi şöyle:

Malzemeler:

1 kg dana kuşbaşı

1 baş kuru soğan

3-4 diş sarımsak

Sıvı yağ

Yapılışı:

Kuşbaşı doğranmış eti tavaya alın, orta - yüksek ateşte sürekli karıştırın.

Rengi dönüp et suyunu verince sıvı yağ ekleyin, kısık ateşte arada karıştırın.

Kuru soğanı dörde bölün, sarımsakları tüm şekilde tavaya atın ve suyunu çekene yaklaşık 40 dk. kadar pişirin.

Eğer pişmemişse yarım çay bardağı sıcak su ekleyip biraz daha pişirebilirsiniz.

En son tuzunu ekleyip karıştırın ve ocağı kapatın.

YUMUŞACIK VE LEZZETLİ KAVURMA TARİFİ PÜF NOKTALARI

🍽 Kuşbaşı etleri yıkamamaya özen gösterin. Yüksek ısıda pişecekleri için içlerinde varsa zararlı maddeler yok olacaktır.

🍽 Etlerinizi yanmaz yapışmaz, kalın tabanlı, mümkünse demir döküm bir tavaya ya da tencerenin içerisine alın. Az yağ ile birlikte yüksek ısıda mühürleyin. Mühürleme işleminden kasıt, arkasının ve önünün hızlı bir şekilde renk değiştirmesini sağlamak. Bu şekilde etin suyu içerisinde kalacaktır.

🍽 Ardından eklemek istediğiniz diğer malzemeleri alın ve etinizi orta ateşte pişirin.

🍽 Etleri tencereye almadan önce tencerenin iyice ısındığından emin olmalısınız.

🍽 Et kavurma yapımı sırasında kenarda ılık su bulundurmanız ve gerektiğinde ara ara pişen etlere su ilavesi yapmanız gerekebilir.

🍽 Etinizi orta ateşte bir tahta kaşık yardımıyla karıştıra karıştıra pişirmeye başlayın. Bu durumda et suyunu salacak ve tekrar çekecektir. Bu aşamalarda karıştırma işlemine devam edin.

🍽 Etinizin rengi dilediğiniz kıvama gelince tuz, karabiberini ya da diğer malzemeleri de ekleyerek biraz daha kavurun ve ocaktan alıp servis edin.

🍽 Tarifin içerisine mutlaka kuyruk yağı ya da iç yağı koymayı ihmal etmeyin. Bu şekilde lezzetlerine lezzet katmış olacaksınız.