Haberler Haberler KURBAN ETİ NASIL PAYLAŞTIRILIR? | Kurban eti kimlere verilir, kaç kişiye dağıtılır, nasıl pay edilir? Diyanet'e göre kurban eti paylaşımı

KURBAN ETİ NASIL PAYLAŞTIRILIR? | Kurban eti kimlere verilir, kaç kişiye dağıtılır, nasıl pay edilir? Diyanet'e göre kurban eti paylaşımı

Kurban ibadetini yerine getiren vatandaşlar, kestikleri kurbanlıkları nasıl dağıtması gerektiğini araştırmaya başladı. 'Diyanet'e göre kurban eti kaç kişiyle paylaşılmalıdır, kurbanlık eti nasıl pay edilir?' soruları gündemde yerini aldı. İşte Kurban Bayramı'nda kurban kesip dağıtacak vatandaşların bilmesi gereken hususlar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2022 Perşembe 23:32 Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2023 Salı 13:02
KURBAN ETİ NASIL PAYLAŞTIRILIR? | Kurban eti kimlere verilir, kaç kişiye dağıtılır, nasıl pay edilir? Diyanet'e göre kurban eti paylaşımı

Kurbanlık etin kaç kişiye bölüneceği ve nasıl dağıtılacağını merak eden vatandaşlar, kurban ibadetini yerini getirdikten sonra nasıl hayır yapacağını ve ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtırken nelere dikkat etmesi gerektiğini araştırmaya başladı. İşte kurban etini paylaştırırken dikkat edilmesi gereken noktalar...

KURBAN ETİ NASIL DAĞITILIR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre, Peygamberimiz (s.a.v.), kurban etinin tam olarak üçe bölünerek edilerek bir kısmının kurban kesecek durumu olmayan yoksul kimselere dağıtılmasını; bir kısmının akrabalar, tanıdıklarla ve komşularla paylaşılmasını, geriye kalan bir bölümünün ise evde yenilmesini önermiştir.

Hanefi mezhebine göre kurban kesen kişinin mali durumu çok iyi değil ya da orta halli olur, ev halkı kalabalık olursa kurban etinin tamamını kendisine ayırması menduptur.

Ailenin fakir olması durumunda etin tamamı da evde bırakılabilir (Tahâvî, Şerhu Meâni'l-Âsâr, Beyrut 1399, IV, 185).

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KURBAN ETİ KAÇ KİŞİYE DAĞITILMALI?

Kurban etinin dağıtılmadan önce eşit parçalara ayrılması gerekmektedir. Bunun için tartı yardımı almak doğru olacaktır.

Kurbanın sakatatı da dahil olmak üzere yenilebilen tüm bölgelerinin paylaşılması gerekmektedir. Tartılmadan bölüşmek ve helâlleşmek caiz olmamaktadır, faiz olmaktadır. Yedi kişiden dört tanesine et ile beraber bir tane bacak, beşinci kişiye et ile beraber derisi, altıncı kişiye et ile beraber başı verilir ise, tartmadan paylaşmak o halde caiz sayılmaktadır.

Kurbanın mevcut etinin eşit olacak şekilde tartılmasının ardından, paylaşmak amacı ile kur'a çekmek daha iyi bir seçenek olacaktır. Bir malı, ortakların arasında bölüştürebilmek için kur'a çekmek tamamen caizdir ve aynı zamanda da sünnettir.

Kurban etinin tartılmadan paylaşılması, biri diğerine, defter, mendil kalem ve benzeri gibi bir araç verir ise, paylaşma sahih olmaktadır. Taksim etmeden önce etin bir bölümünü pişirip, ortak olanların müşterek yemeleri caiz kabul edilmektdir. Mutfakları bir olan baba oğlun ya da karı kocanın ortaklaşa kesmiş oldukları kurbanı, tartarak paylaşmaları gerekmektedir.

KURBAN ETİ DAĞITILMAMASI GÜNAH MI, HANGİ DURUMLARDA GÜNAH OLMAZ?

Kurban kesen kişinin bakmakla yükümlü bulunduğu kişilerin sayısı kalabalık olması veya kesilen kurban etine ihtiyaçlarının bulunması halinde kurban etinin dağıtılmaması günah değildir. Dinen ihtiyacı olan kişilerin kurban etinin dağıtılmamasında bir sakınca yoktur.

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