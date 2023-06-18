AYT SON GİRİŞ SAATİ KAÇ? | AYT sayısal, sözel kapılar saat kaçta açılacak, kapanacak? Sınav salonuna son giriş ne zaman?

AYT SON GİRİŞ SAATİ KAÇ? | Milyonlarca adayın heyecanla beklediği gün geldi. Meslek edinme adına önemli dönüm noktalarından bir tanesi olarak kabul edilen üniversiteye giriş sınavının ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT), 18 Haziran Pazar günü, saat 10.15 itibarıyla başlayacak. Sınava giriş saatinden sonra gelen adayların salona alınmayacağı bilinirken uzmanlar, sınavdan en az 1 saat önce sınava girilecek okulun bahçesinde hazır olunmasını tavsiye ediyor. Peki AYT son giriş saati kaç? AYT kapılar saat kaçta açılacak, kapanacak? Sınav salonuna son giriş ne zaman? İşte detaylar...

AYT KAPILAR SAAT KAÇTA AÇILACAK, KAPANACAK?

Üniversiteye giriş sınavı olarak da bilinen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), iki oturumda gerçekleşiyor. Sınavlardan ilki olan Temel Yeterlilik Sınavı'nın (TYT), 17 Haziran Cumartesi günü yapılmasının ardından ikinci oturum olan AYT ise 18 Haziran Pazar günü, saat 10.15'te başlayacak. Sınav salonlarına son giriş saati ise 10.00 olarak belirlendi. Salonların kapıları, sınavdan 1 saat önce yani 09.00'da açılacak ve adaylar sınav salonlarındaki yerlerine bu saatten itibaren alabilecek. 10.00'da ise kapılar kapanacak ve bu saatten sonra gelen adaylar, sınav salonlarına alınmayacak.

SINAV SALONUNA SON GİRİŞ NE ZAMAN?

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yayınlanan YKS giriş kılavuzunda, adayların sınav salonuna son giriş saati 10.00 olarak belirtilmiş, 10.00'dan sonra girmek isteyen adayların sınav salonuna alınmayacağı ifade edilmiştir. Sınava girecekleri binaya ise yoğunluk oluşmaması adına, adayların 1 saat önce gelmeleri tavsiye edilen kılavuzda şu ifadelere yer verilmiştir:

"Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri, sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde hazır bulunmaları sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir. Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat

15.30'dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacaklardır.