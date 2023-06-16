EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ (KURBAN BAYRAMI) - SON DAKİKA | Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

Kurban Bayramı için geri sayım başlarken 1 aydan kısa bir süre kalan bayram için hazırlıklar da hız kazandı. Milyonlarca vatandaşın kurban kestiği ve bayram ettiği, İslamiyet açısından büyük öneme sahip bayram için ikramiye bekleyen emekliler için de açıklama geldi. Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramları'nda olmak üzere iki kez verilen emekli ikramiyesi hakkında arama motorlarında araştırılan 2023 Kurban Bayramı ikramiyesi ayın kaçında yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

4A SSK bendi kapsamında gelir/aylık alanların, 2023 Haziran dönemi gelir/aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin yatacağı tarihler belli oldu.

Ödeme günü ayın 17-18'i olan vatandaşlar 17 Haziran 2023 tarihinde

Ödeme günü ayın 19-20'si olan vatandaşlar 18 Haziran 2023 tarihinde

Ödeme günü ayın 21-22'si olan vatandaşlar 19 Haziran 2023 tarihinde

Ödeme günü ayın 23-24'ü olan vatandaşlar 20 Haziran 2023 tarihinde

Ödeme günü ayın 25-26'sı olan vatandaşlar 21 Haziran 2023 tarihinde ikramiye ve maaşlarını alacaklar.

4B Bağkur gelir/aylık ve bayram ikramiyesi 22 Haziran 2023, 4C Emekli Sandığı gelir/aylık ve ikramiyesi 23 Haziran 2023 tarihinde ödenecektir. Bu kapsamda 14.4 milyon emekliye 25,7 milyar TL bayram ikramiyesi verilecek.

EYT'LİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ YATACAK MI?

Sabah'ın haberine göre, mart ayında emeklilik başvurusunu yapmış ama henüz işlemleri tamamlanmamış EYT'liler Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyesi için hak sahibi olduklarından bu ödemeleri maaşları bağlanınca hesaplarında görecek. Nisan ayından sonra emeklilik başvurusu yapan EYT'liler ise sadece Kurban Bayramı ikramiyesi alacak.