GÜNLÜK ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK 2023? | Asgari ücret ara zam net, brüt saatlik, günlük, haftalık kaç TL olacak?

Asgari ücret ara zammı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Hükümet, işçi ve işveren temsilcilerinin bulunduğu Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun gerçekletireceği toplantıların ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı 2023 asgari ücret ara zammının ardından yeni ücret, 1 Temmuz 2023'ten itibaren geçerli olacak. Peki Asgari ücret ara zam net, brüt saatlik, günlük, haftalık kaç TL olacak? İşte detaylar...

GÜNLÜK ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK 2023?

Asgari ücrete yapılan son zam 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olup günlük asgari ücret 215,70 TL'den 333,60 TL'ye yükseltilmişti. Ocak ayında yapılan yüzde 54,7 zamla birlikte günlük net asgari ücret ise 215,70 TL'den 283,53 TL'ye çıkmıştı. Asgari ücret ara zammına ilişkin en net açıklamayı yaparak rakam veren eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretin Temmuz ara zammıyla birlikte 500 dolar bandına çıkması için çalışmalar yapıldığını duyurmuştu.

Asgari ücretin 500 dolar olması halinde aylık maaş yaklaşık 11 bin 750 TL'ye yükselecek. Bu durumda günlük asgari ücret ise 391,66 TL olacak. Ancak asgari ücretin ne kadar olacağına ilişkin henüz Asgari ÜCret Tespit Komisyonu'ndan rakam gelmedi .Konuya ilişkin resmi açıklamalar yapıldıkça haberimiz güncellenecektir.

ASGARİ ÜCRET ARA ZAM NET, BRÜT SAATLİK, GÜNLÜK, HAFTALIK KAÇ TL OLACAK?

Asgari ücrete ilk 6 aylık enflasyon yansıtılırsa, bu tahmine göre halen 8 bin 506 lira 80 kuruş olan net asgari ücret 10 bin 329 lira 80 kuruşa yükselecek. Eğer refah payı da eklenirse bu durumda artış yüzde 30 ya da 35'i bulabilecek. Geçen yıl Temmuz'daki gibi yüzde 30'luk bir ara zam yapılırsa, net asgari ücret 11 bin 58 liraya çıkacak. Yüzde 35'lik bir zam ise net asgari ücreti 11 bin 484 liraya taşıyacak. Bu arada asgari ücretten vergi alınmaması uygulaması da devam edecek. Bu durumda saatlik, günlük, ve haftalık asgari ücret şöyle hesaplanabilir:

💰AYLIK NET ASGARİ ÜCRET: 8.506 TL

🕛SAATLİK NET ASGARİ ÜCRET: 37,80 TL

🌞GÜNLÜK NET ASGARİ ÜCRET: 340,24 TL

📆HAFTALIK NET ASGARİ ÜCRET: 2.126,5 TL

YÜZDE 30 ZAM:

💰AYLIK NET asgari ücret: 11.058 TL

🕛SAATLİK NET ASGARİ ÜCRET: 49,14 TL

🌞GÜNLÜK NET ASGARİ ÜCRET: 442,32 TL

📆HAFTALIK NET ASGARİ ÜCRET: 2.764,5 TL

YÜZDE 35 ZAM:

💰AYLIK NET asgari ücret: 11.475 TL

🕛SAATLİK NET ASGARİ ÜCRET: 52,2 TL

🌞GÜNLÜK NET ASGARİ ÜCRET: 459 TL

📆HAFTALIK NET ASGARİ ÜCRET: 2.868,75 TL

YÜZDE 40 ZAM

💰AYLIK NET asgari ücret: 11.909 TL

🕛SAATLİK NET ASGARİ ÜCRET: 52,92 TL

🌞GÜNLÜK NET ASGARİ ÜCRET: 476,36 TL

📆HAFTALIK NET ASGARİ ÜCRET: 2.977,25 TL

YÜZDE 45 ZAM

💰AYLIK NET asgari ücret: 12.333 TL

🕛SAATLİK NET ASGARİ ÜCRET: 54,81 TL

🌞GÜNLÜK NET ASGARİ ÜCRET: 493,32 TL

📆HAFTALIK NET ASGARİ ÜCRET: 3.083,25 TL

YÜZDE 50 ZAM

💰AYLIK NET asgari ücret: 12.759 TL

🕛SAATLİK NET ASGARİ ÜCRET: 56,70 TL

🌞GÜNLÜK NET ASGARİ ÜCRET: 510,36 TL

📆HAFTALIK NET ASGARİ ÜCRET: 3.189,75 TL