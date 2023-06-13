ASGARİ ÜCRET İŞVERENE MALİYETİ 2023 | Asgari ücretle 1,2,3 işçi işveren maliyeti ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET İŞVERENE MALİYETİ 2023 | 7 milyon asgari ücretlinin yanı sıra bu çalışanlara maaş ödeyen işverenleri de doğrudan etkileyecek olan asgari ücret için nefesler tutuldu. 2022 yılında ilk kez uygulanan ara zammın 2023 Temmuz ayında da uygulanmasına karar verilmesinin ardından hükümet, işçi ve işverenden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantı tarihini 13 Haziran Salı olarak duyurdu. Peki asgari ücretle 1,2,3 işçi işveren maliyeti ne kadar olacak? İşte merak edilenler...

2023 ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ NE KADAR, KAÇ TL?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararı, 29 Aralık 2022 tarihli ve 32058 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup 2023 yılında geçerli olacak asgari ücret miktarı günlük brüt 333,60 TL, aylık (30 günlük) brüt 10.008 TL olarak açıklanmıştır. Geçen yıl olduğu gibi 2023 yılında da asgari ücret tutarı üzerinden gelir vergisi ve damga vergisi alınmayacaktır. Böylelikle, asgari ücretin işverene maliyeti 2023 yılında aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

Brüt asgari ücret (aylık): 10.008 TL

SGK İŞÇİ PRİMİ (%14): 1.401,12 TL

SGK İŞSİZLİK PRİMİ (%1): 100,08 TL

KESİNTİLER TOPLAMI (%15): 1.501,20 TL

SGK PRİMİ İŞVEREN PAYI (%20,5): 2.051,64 TL

SGK İŞSİZLİK PRİMİ İŞVEREN PAYI (%2): 200,16 TL

İŞVERENE MALİYETİ: 12.259,80 TL

İŞVERENE MALİYETİ (5 PUANLIK İNDİRİMLE): 11.759,40 TL

ASGARİ ÜCRETLE 1,2,3 İŞÇİ İŞVEREN MALİYETİ NE KADAR OLACAK?

Asgari ücrete ilk 6 aylık enflasyon yansıtılırsa, bu tahmine göre halen 8 bin 506 lira 80 kuruş olan net asgari ücret 10 bin 329 lira 80 kuruşa yükselecek. Eğer refah payı da eklenirse bu durumda artış yüzde 30 ya da 35'i bulabilecek. Geçen yıl Temmuz'daki gibi yüzde 30'luk bir ara zam yapılırsa, net asgari ücret 11 bin 58 liraya çıkacak. Yüzde 35'lik bir zam ise net asgari ücreti 11 bin 484 liraya taşıyacak. Bu arada asgari ücretten vergi alınmaması uygulaması da devam edecek. Bu durumda asgari ücretin işverene maliyeti şöyle hesaplanabilir:

Brüt asgari ücret (aylık): 10.008 TL

İŞVERENE MALİYETİ: 12.259,80 TL

YÜZDE 30 ZAM:

BRÜT asgari ücret: 13.010 TL

İŞVERENE MALİYETİ : 15.937,25 TL

YÜZDE 35 ZAM:

BRÜT asgari ücret: 13.500 TL

İŞVERENE MALİYETİ : 16.537,5 TL

YÜZDE 40 ZAM

BRÜT asgari ücret: 14.010 TL

İŞVERENE MALİYETİ: 19.614 TL

YÜZDE 45 ZAM

BRÜT asgari ücret: 14.511 TL

İŞVERENE MALİYETİ: 17.775,975 TL

YÜZDE 50 ZAM

BRÜT asgari ücret: 15.012 TL

İŞVERENE MALİYETİ: 18.389,7 T