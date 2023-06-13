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ASGARİ ÜCRET ARA ZAM TAKVİMİ 2023 | Asgari ücret 2. 3. 4. toplantısı ne zaman? Temmuz zammı ne zaman açıklanacak?

Asgari ücretli 7 milyon çalışanı doğrudan, diğer tüm vatandaşları ise dolaylı olarak etkileyen asgari ücret için ara zam mesaisi devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yapılan toplantılarda '2023 Temmuz asgari ücret ara zammı ne kadar olacak?' sorusuna cevap verilecek. Peki Asgari ücret 2. 3. 4. toplantısı ne zaman? Temmuz zammı ne zaman açıklanacak? Merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2023 Salı 09:40 Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2023 Salı 10:00
ASGARİ ÜCRET ARA ZAM TAKVİMİ 2023 | Asgari ücret 2. 3. 4. toplantısı ne zaman? Temmuz zammı ne zaman açıklanacak?

ASGARİ ÜCRET ARA ZAM TAKVİMİ 2023 | Asgari ücrette ara zammın belirleneceği toplantıların ilki için nefesler tutuldu. 13 Haziran Salı günü yapılan toplantının ardından Asgari Ücret Tesdpit Komisyonu takvimi ve diğer toplantıların tarihleri merak konusu oldu. Geçtiğimiz sene ilk kez uygulanan ara zam için 3 toplantı yapılmış, ardından yeni asgari ücret, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulmuştu. Peki Asgari ücret 2. 3. 4. toplantısı ne zaman? Temmuz zammı ne zaman açıklanacak?

ASGARİ ÜCRET 2. 3. 4. TOPLANTISI NE ZAMAN?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun hükümet, işveren ve işçi temsilcilerinden oluşan 15 kişilik heyeti, ilk toplantıyı 13 Haziran 2023 Salı günü gerçekleştiriyor. Ancak komisyonun kaç toplantı yapacağı ve toplantıların tarihleri henüz açıklanmadı. İlk toplantının ardından 2. toplantı tarihine ilişkin bilgilerin kamuoyu ile paylaşılması beklenirken konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

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ASGARİ ÜCRET 2023 TEMMUZ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Asgari ücrete yapılacak ara zam, vatandaşların maaşlarına 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren yansıtılacak. Bayramdan önce belirlenerek kamuoyuna duyurulması beklenen asgari ücret Temmuz zammı hakkında açıklama yapan TİS Başkanı Özgür Burak Akkol, ilk toplantıdan önce yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"TİSK'in görüşünü sayın bakanımıza da arz ettik. Teknik olan görüşler ifade edildiği kadar teknik olmayan görüşler de ifade ediliyor. Bizim görüşümüz üçlü mutabakatta hızlı şekilde işçinin, işverenin razı olduğu kamunun liderliğini yaptığı bir mutabakat ile bu süreci tamamlamak arzusundayız. Teşkilatımla beraber şahsi arzum, bayram sürecine girmeden bu sürecin tamamlanmasıdır."

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