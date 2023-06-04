Haberler Haberler LGS 2. OTURUM SAAT KAÇTA? | 2023 LGS 2. oturum saat kaçta başlıyor, bitiyor?

LGS 2. OTURUM SAAT KAÇTA? | 2023 LGS 2. oturum saat kaçta başlıyor, bitiyor?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 8. sınıf öğrencilerinin hangi liseye gideceğini belirlemek için yaptığı LGS sınavında beklenen gün geldi. 4 Haziran Pazar günü yapılan sınavın ilk oturumu 9.30'da başlarken 2. oturumun saati ise merak konusu oldu. Peki 2023 LGS 2. oturum saat kaçta başlıyor, bitiyor? Tüm merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2023 Pazar 09:30 Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2023 Pazar 09:30
LGS 2. OTURUM SAAT KAÇTA? | 2023 LGS 2. oturum saat kaçta başlıyor, bitiyor?

LGS 2. OTURUM SAAT KAÇTA? | 8. sınıf öğrencileri ve velileri için beklenen an geldi. Öğrencilerin geleceğini belirlemede dönüm noktalarından biri olan LGS sınavı, 4 Haziran Pazar günü, saat 09.30 itibarıyla başlıyor. Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Meslek Lisesi gibi liselere gidecek öğrencilerin belirlendiği sınav 2 oturum şeklinde yapılacak. Peki 2023 LGS 2. oturum saat kaçta başlıyor, bitiyor?

2023 LGS 2. OTURUM SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, BİTİYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı başvuru kılavuzuna göre, saat 10.45'te sona erecek olan ilk oturumun ardından ara verilecek. 45 dakikalık aradan sonra ikinci oturum saat 11.30'da başlayacak. Sınavın son oturumu olan 2. oturum ise saat 12.50'de bitecek.

LGS SINAVI SON GİRİŞ SAATİ KAÇ?

LGS'ye girecek öğrencilerin en geç saat 09.00'da sınava girecekleri salonun önünde hazır olmaları gerekmektedir.

DİĞER
Son dakika haberi: Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un yerine infial yaratacak isim! Taraftarlar isyan etti...
Aslıhan Gürbüz’le evlilik planları yapan İsmail Hacıoğlu’ndan sevgilisine karavan jesti! Rota oluşturuldu...
Emir Ortakaya sürprizi! Transferi için sıraya girdiler
O isme büyük övgü! "Maçın yıldızıydı"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İstanbul barajlarında son durum 4 Haziran Pazar
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023
LGS 400, 410, 420, 430, 440, 450, 460, 470, 480 puan kaç net?
TFF ve TBF'den yeni kabine üyelerine tebrik
2023 LGS'ye girerken gerekli belgeler nelerdir?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
O isme büyük övgü! "Maçın yıldızıydı" O isme büyük övgü! "Maçın yıldızıydı" 09:17
Bodrumspor - Eyüpspor maçı saat kaçta? Bodrumspor - Eyüpspor maçı saat kaçta? 09:06
Omar'da o gerçek ortaya çıktı! Meğer G.Saray... Omar'da o gerçek ortaya çıktı! Meğer G.Saray... 09:02
G.Saray - F.Bahçe maçı saat kaçta? G.Saray - F.Bahçe maçı saat kaçta? 08:50
Lazio deplasmanda kazandı! Ligi 2. bitirdi Lazio deplasmanda kazandı! Ligi 2. bitirdi 00:53
Lazio deplasmanda kazandı! Ligi 2. bitirdi Lazio deplasmanda kazandı! Ligi 2. bitirdi 00:38
Daha Eski
Şenol Güneş'ten TFF'ye flaş tepki! Şenol Güneş'ten TFF'ye flaş tepki! 00:29
Bjelica'dan Marek Hamsik açıklaması! Bjelica'dan Marek Hamsik açıklaması! 00:29
Hamsik'ten duygusal veda! Gözyaşlarını tutamadı Hamsik'ten duygusal veda! Gözyaşlarını tutamadı 00:29
Beşiktaş deplasmanda kazandı! Beşiktaş deplasmanda kazandı! 00:29
Trabzonspor Akyazı'da farklı kazandı! Trabzonspor Akyazı'da farklı kazandı! 00:29
Toroğlu'dan G.Saray yöneticisine flaş sözler! Toroğlu'dan G.Saray yöneticisine flaş sözler! 00:29