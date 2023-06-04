LGS 2. OTURUM SAAT KAÇTA? | 2023 LGS 2. oturum saat kaçta başlıyor, bitiyor?

LGS 2. OTURUM SAAT KAÇTA? | 8. sınıf öğrencileri ve velileri için beklenen an geldi. Öğrencilerin geleceğini belirlemede dönüm noktalarından biri olan LGS sınavı, 4 Haziran Pazar günü, saat 09.30 itibarıyla başlıyor. Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Meslek Lisesi gibi liselere gidecek öğrencilerin belirlendiği sınav 2 oturum şeklinde yapılacak. Peki 2023 LGS 2. oturum saat kaçta başlıyor, bitiyor?

2023 LGS 2. OTURUM SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, BİTİYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı başvuru kılavuzuna göre, saat 10.45'te sona erecek olan ilk oturumun ardından ara verilecek. 45 dakikalık aradan sonra ikinci oturum saat 11.30'da başlayacak. Sınavın son oturumu olan 2. oturum ise saat 12.50'de bitecek.

LGS SINAVI SON GİRİŞ SAATİ KAÇ?

LGS'ye girecek öğrencilerin en geç saat 09.00'da sınava girecekleri salonun önünde hazır olmaları gerekmektedir.