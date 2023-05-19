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19 MAYIS TRAFİĞE KAPALI YOLLAR 2023 | İstanbul ve Ankara kapalı yollar listesi - Gençlik ve Spor Bayramı alternatif güzergahlar

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, her sene olduğu gibi bu yıl da coşkuyla kutlanıyor. Yurdun dört bir yanında gerçekleştirilen çeşitli etkinlik, kortej, tören ve yürüyüşler nedeniyle İstanbul ve Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak. Metropollerde yaşayan vatandaşlar, hazırlıklı olmak ve alternatif güzergahları kullanmak sebebiyle arama motorlarında '19 Mayıs trafiğe kapalı yollar 2023, İstanbul ve Ankara kapalı yollar listesi - Gençlik ve Spor Bayramı alternatif güzergahlar' konularını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2023 Cuma 19:40 Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2023 Cuma 20:00
19 MAYIS TRAFİĞE KAPALI YOLLAR 2023 | İstanbul ve Ankara kapalı yollar listesi - Gençlik ve Spor Bayramı alternatif güzergahlar

19 MAYIS TRAFİĞE KAPALI YOLLAR 2023 | Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Kurtuluş mücadelesini başlatmasının 104. yıldönümünde, Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı yurt genelinde coşkuyla kutlanıyor. Aylar öncesinde başlayan hazırlıkların tamamlanmasıyla birçok kentte düzenlenen sayısız organizasyonlar sebebiyle, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere metropol kentlerde bazı yollar trafiğe kapatıldı. İşte 19 Mayıs 2023 trafiğe kapalı yollar, İstanbul ve Ankara kapalı yollar listesi ve Gençlik ve Spor Bayramı alternatif güzergahlar...

19 MAYIS 2023 ANKARA KAPALI YOLLAR LİSTESİ

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle bugün Çankaya Belediye Başkanlığı tarafından Mareşal Fevzi Çakmak Caddesinde bulunan Anıtpark'ta 16.00-20.00 saatleri arasında 'Genç Ön Grup Konserleri' ve saat 20.30'da 'Ceza Konseri' düzenlenecek.

  • Mareşal Fevzi Çakmak Caddesinin; Dögol Caddesi ile İnönü Bulvarı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ile sokakların tamamı çift yönlü,
  • Akdeniz Caddesinin; Gençlik Caddesi ile Aşkabat Caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ile sokakların tamamı çift yönlü,
  • 83'üncü Sokak ve buraya açılan cadde ile sokakların tamamı çift yönlü

araç trafiğine kapatılacak.

Açıklamada, vatandaşların mağdur olmamaları için öncelikle toplu taşıma araçlarını kullanmaları tavsiye edildi.

19 MAYIS 2023 İSTANBUL KAPALI YOLLAR LİSTESİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında trafiğe kapatılacak yollar açıklandı.

Buna göre 19 Mayıs günü, Taksim Atatürk Anıtında gerçekleştirilecek "Çelenk Sunma Töreni" ile Üsküdar-Harem sahilinde gerçekleştirilecek "19 Mayıs Gençlik Yürüyüşü" ile ilgili olarak etkinlik günü trafiğe kapatılacak yol Beyoğlu ilçesi için Tak-ı Zafer Caddesi olarak belirlendi. Beyoğlu'nda alternatif güzergahlar ise Sıraselviler Caddesi, İnönü Caddesi, Mete Caddesi ve Tarlabaşı Bulvarı olarak açıklandı. Üsküdar'da ise Paşalimanı Caddesi - Harem İstikameti (Hakimiyeti Milliye Caddesi kesişimi ile Üsküdar Harem Sahil yolu kesişimi arası) ve Üsküdar Harem Sahil yolu Harem İstikameti'nin (Paşalimanı Caddesi kesişimi ile Harem Arabalı Vapur çıkışları arası) trafiğe kapatılacağı kaydedilirken, alternatif güzergah olarak Paşalimanı Caddesi, Selmani Pak Caddesi, Halk Caddesi ve Hakimiyeti Milliye Caddesi belirlendi.

  • Tak-ı Zafer Caddesi
  • Paşalimanı Caddesi - Harem İstikameti (Hakimiyeti Milliye Caddesi kesişimi ile Üsküdar Harem Sahil yolu kesişimi arası)
  • Üsküdar Harem Sahil yolu Harem İstikameti'nin (Paşalimanı Caddesi kesişimi ile Harem Arabalı Vapur çıkışları arası)

GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI İSTANBUL ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

  • Sıraselviler Caddesi
  • İnönü Caddesi
  • Mete Caddesi
  • Tarlabaşı Bulvarı
  • Paşalimanı Caddesi
  • Selmani Pak Caddesi
  • Halk Caddesi
  • Hakimiyeti Milliye Caddesi

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