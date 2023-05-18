Haberler Haberler Titanik'te flaş gelişme! Enkazının 3 boyutlu görüntüsü oluşturuldu

Titanik'te flaş gelişme! Enkazının 3 boyutlu görüntüsü oluşturuldu

Son dakika haberleri... 1912 yılında sulara gömülen Titanik'in enkazı, 700 bin fotoğrafı birleştirerek üç boyutlu bir modeli oluşturuldu. Bunun batan gemiye tam olarak ne olduğuna dair yeni bilgiler vermesi bekleniyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2023 Perşembe 10:28
Titanik'te flaş gelişme! Enkazının 3 boyutlu görüntüsü oluşturuldu

Deniz haritalama ve belgesel şirketleri 700 bin fotoğrafı birleştirerek Titanik'in üç boyutlu bir modelini oluşturdu.

Dünyanın en ünlü batık gemisi Titanik, daha önce hiç görülmemiş şekilde ortaya çıktı. Atlantik'te 3.800 m derinlikte bulunan Titanik'in ilk tam boyutlu dijital taraması, derin deniz haritalaması kullanılarak oluşturuldu.

Tüm geminin benzersiz bir üç boyutlu görüntüsünü oluşturmak, su boşaltılmış gibi görülmesini sağlıyor. Bunun 1912'de batan gemiye tam olarak ne olduğuna yeni bir ışık tutması ümit ediliyor.

Southampton'dan New York'a ilk yolculuğunda gemi bir buzdağına çarptığında 1.500'den fazla kişi öldü.

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