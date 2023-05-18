Haberler Haberler DİB-MBSTS 2023 SONUÇLARI AÇIKLADI! | Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınav sonuç ekranı

DİB-MBSTS 2023 SONUÇLARI AÇIKLADI! | Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınav sonuç ekranı

Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (DİB-MBSTS) sonuçları açıklandı. Sınav sonuçları araştırılmaya başladı. Adaylar, 'DİB-MBSTS sonuçları nasıl öğrenilir? DİB-MBSTS sonuç ekranı' sorgularını yapıyor. DİB-MBSTS'ye dair merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2023 Perşembe 23:30 Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2023 Perşembe 23:30
DİB-MBSTS 2023 SONUÇLARI AÇIKLADI! | Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınav sonuç ekranı

ÖSYM tarafından düzenlenen DİB-MBSTS'nin sonuçları araştırılmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınav'nın sonuç sorgulama ekranı ve detayları adaylar tarafından arama motorunda sorgulanmaya devam ederken 2023 DİB-MBSTS'ye dair ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MBSTS SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM'den sonuçlarla ilgili gelen açıklama ile 30 Nisan 2023 tarihinde uygulanan 2023 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı'nın (2023-DİB-MBSTS) değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.

DİB-MBSTS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

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