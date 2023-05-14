SANDIKLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 👉🏼 Oy sayımı saat kaçta başlıyor? 2023 seçim sonuçları...

Son dakika haberleri... Oy verme işlemini gerçekleştiren vatandaşlar, oy sayımlarının ne zaman yapılacağını araştırıyor... Peki, oy sayım işlemi ne zaman yapılacak? İşte yanıtı...

14 Mayıs 2023'te gerçekleştirilen oy verme işlemi neticesinde kullanılan oyların sayımı, sandıklar 17.00'da kapandıktan sonra gerçekleşecek.

Saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçim sonuçlarına dair haber, sonuç tahmini ya da yorum yapılması yasak.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçim sonuçları saat 21.00 itibarıyla açıklanacak.