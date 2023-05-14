SEÇİM SONUÇLARI CANLI Türkiye genel seçim sonuçları sorgula

Türkiye kuruluşunun 100. yılında Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri için sandık başında. Aylardır heyecanla beklenen seçim için 14 Mayıs Pazar günü saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemleri, 17.00 itibarıyla sona erecek. YSK tarafından belirlenen seçim yasaklarının ardından sonuçlara ilişkin yayınların başlaması beklenirken parti ve adayların oy oranları grafiklerle, anlık olarak kamuoyunun bilgisine sunulacak. İşte 14 Mayıs 2023 seçim sonuçları canlı...

TÜRKİYE GENEL SEÇİM SONUÇLARI

Kesinleşen cumhurbaşkanı aday listesine göre, seçimde Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan cumhurbaşkanlığı için yarışacak. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise adaylıktan çekildi ancak oy pusulasında yer almaya devam edecek. Sandıklar açılıp oy sayımına geçildikten sonra gelen sonuçlar anlık olarak grafikler üzerinden aktarılacak. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il, ilçe ilçe, canlı ve anlık olarak sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

SEÇİM SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

14 Mayıs 2023 tarihinde oy verme işleminin tamamlanmasından bir saat sonra, saat 18.00'de YSK seçime dair verileri paylaşmaya başlayacak. 18.00 ile 21.00 arasında sadece Yüksek Seçim Kurulu tarafından paylaşılan haberler yayında olacak. 21.00 sonrası tüm yayınlar serbest hale gelecek. YSK bu saati daha erkene taşıyabilecek. Yasaklar kalktıktan sonra seçim sonuçları ise sabah.com.tr'de olacak. Seçim sonuçları, il il ve ilçe ilçe olacak şekilde anlık olarak takip edilebilecek.

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İLK TURDA SEÇİLEBİLMEK İÇİN YÜZDE 50+1 OY GEREKLİ

14 Mayıs genel seçimlerinde oy kullanacak seçmen sayısı 64 milyon 113 bin 941 olarak açıklandı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener'in paylaştığı istatistiklere göre 4 milyon 904 bin 672 seçmen ilk kez bu seçimde oy kullanacak. 14 Mayıs sabahı yurt genelinde 60 milyonun üzerindeki seçmen için 195 bin 705 sandık kurulacak. Bu sandıkların 4 bin 969'u yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları için gümrük ve dış temsilciliklerde, 21 bin 15'i ise köylerde kurulacak. 2007 yılında kabul edilen anayasa değişikliği uyarınca Cumhurbaşkanı adayının seçilebilmesi için geçerli oyların salt çoğunluğunu alması gerekmektedir. Bu da seçmen sayısının en az yüzde 50'si +1 oy demektir.