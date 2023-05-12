Türkiye’nin spor yüzyılı

Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Atletizm Federasyonu Turkcell Atletizm Yüksek Performans Merkezi'ndeki "Şampiyonlar Buluşması"nda, derece alan sporcularla bir araya geldi. Bakan Kasapoğlu, geçen yıl 50'den fazla branşta madalya kazanıldığını hatırlatırken, bu yıl da şimdiden 30'dan fazla branşta madalya kazanıldığını belirtti.

BAŞKANIMIZ SAYESİNDE

Spor Bakanı Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: "Özellikle son 21 yıllık süreçte Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ortaya konan atılımlarla spordaki altyapısında, spordaki başarısını, tesisleşmesini çok ama çok farklı bir şekilde dönüştürmüş, bu anlamda devrim yapmış bir ülkeyiz. Türkiye Yüzyılı, sporun yüzyılı olacak."