Haberler Haberler KIZILAY 3 BİN TL YARDIM BAŞVURU EKRANI | Kızılay BİZ Yardım Projesi nedir, kimlere 3 bin TL verilecek? Başvuru tarihleri ve şartları

KIZILAY 3 BİN TL YARDIM BAŞVURU EKRANI | Kızılay BİZ Yardım Projesi nedir, kimlere 3 bin TL verilecek? Başvuru tarihleri ve şartları

Kızılay'ın BİZ projesini duyurmasının ardından bazı vatandaşlara 3 bin TL nakdi destek ödemesi yapılacağını öğrenen vatandaşlar, Kızılay BİZ projesi hakkında araştırmalara başladı. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere verilecek olan nakdi yardım desteği hakkında arama motorlarında araştırılan 'Kızılay 3 bin TL yardım başvuru ekranı, Kızılay BİZ Yardım Projesi nedir, kimlere 3 bin TL verilecek? Başvuru tarihleri ve şartları' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2023 Cuma 09:50 Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2023 Cuma 10:00
KIZILAY 3 BİN TL YARDIM BAŞVURU EKRANI | Kızılay BİZ Yardım Projesi nedir, kimlere 3 bin TL verilecek? Başvuru tarihleri ve şartları

Kızılay tarafından geliştirilen ve ihtiyaç sahibi depremzedelere 3 bin TL nakdi yardım ödemesini içerek projenin duyurulmasının ardından araştırmalar hız kazandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kızılay iş birliğinde gerçekleştirilecek olan sosyal yardım hakkında arama motorlarında 'Kızılay 3 bin TL yardım başvuru ekranı, Kızılay BİZ Yardım Projesi nedir, kimlere 3 bin TL verilecek? Başvuru tarihleri ve şartları' konuları araştırılıyor. İşte detaylar...

KIZILAY 3 BİN TL YARDIM BAŞVURU EKRANI

Kızılay 3 bin TL yardım ödemesi için herhangi bir başvuruda bulunulması gerekmiyor. Ödemeler için T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın deprem öncesinde sağladığı sosyal yardımlardan yararlanan ve deprem bölgesinde ikamet eden en fazla ihtiyaç sahibi durumundaki kişilerin verisi temin edildi. Bu kişilere ödenecek olan nakdi yardımlar için başvuru şartı bulunmamaktadır.

KIZILAY BİZ YARDIM PROJESİ NEDİR?

BİZ Projesi, deprem öncesinde bölgedeki ilgili illerde ikamet etmiş ve bu illerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) aracılığıyla muhtaçlık çerçevesinden sağlanan sosyal yardımların bir kısmından faydalanan hanelere yöneliktir.

Proje kapsamında yardım alacak haneler belirlenirken ilgili SYDV'ler tarafından sağlanan yardımların bir kısmından (engellilik, yaş, cinsiyet ve aile yapısı gibi kırılganlıkları dikkate alınarak) faydalanma durumu ile AFAD'dan alınan bilgi ışığında hanelerin deprem sonrası evlerinin/binalarının hasar seviyesi (orta ve üst derecede hasar) değerlendirilmiştir.

KIZILAY BİZ YARDIM PROJESİ BAŞVURU TARİHLERİ VE ŞARTLARI

Kızılay'ın projeye ilişkin internet sitesinde yer alan 'Değerlendirme ve Yardım Alma' başlıklı yazısında şu ifadelere yer verilmiştir:

Birlikte İyilik Zamanı (BİZ) Projesi, Şubat 2023'te gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremler sonucu ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen afetzede hanelere nakit yardımı sağlayan bir projedir.

Bu yardım, deprem öncesinde bu bölgelerde ikamet etmiş ve yine deprem öncesinde bu bölgelerdeki T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından (SYDV) aracılığıyla muhtaçlık çerçevesinde sağlanan sosyal yardımların bir kısmından faydalanan ve AFAD verisi işığında binaları/evleri orta ve üstü derecede hasar görmüş hanelere 2 ay süresince yapılacak bir nakit yardım projesi çerçevesinde sağlanmaktadır.

KIZILAY'IN PROJESİ İLE İLGİLİ DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN

KIZILAY BİZ YARDIM PROJESİ KİMLERE 3 BİN TL VERİLECEK?

Projeden faydalanmaya hak kazanmış haneler aşağıdaki değerlendirmelere göre belirlenmiştir:

Hanelerin deprem öncesi SYDV'lerin muhtaçlık çerçevesinde sağlamış olduğu sosyal yardımlardan faydalanma durumu incelenmiştir. Bu haneler arasında en hassas durumda olanların belirlenmesi amacıyla yapılan analizler sonucu, aşağıda belirtilen on beş yardım türünden halihazırda faydalanan hanelere göre bir önceliklendirme yapılmıştır.

Buna ek olarak ise, aşağıda belirtilen yardım programlarından deprem öncesinde yararlanan hanelerin AFAD verisi ışığında deprem kaynaklı ev hasar durumu da gözetilerek orta ve üstü hasara sahip haneler, ilgili yardım projesinden yararlanmak üzere belirlenmiştir:

  • Türkiye Aile Destekleri Programı
  • Şartlı Eğitim Yardımı
  • Yaşlı Aylığı
  • Şartlı Sağlık Yardımı
  • Afet Durumundaki Tek Seferlik Yardım
  • Engelli Aylığı
  • Diğer (Deprem) Yardım
  • Gıda Yardımı
  • Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Yardım Programı
  • Şartlı Gebelik Yardımı
  • Öksüz Yetim Yardımı
  • Engelli Yakını Aylığı
  • Diğer Afet Yardımı
  • Kronik Hastalık Yardımı
  • Devreden Silikozis Aylığı

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