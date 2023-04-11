SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS TERCİH SONUÇ EKRANI | 2023/5 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları açıklandı!

Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 31 bin 600 personel alımı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. On binlerce adayın 28 Mart 3 Nisan tarihleri arasında başvurularını tamamlamasının ardından gözler, KPSS tercih sonuçlarına çevrilmişti. 2023/5 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları açıklandı. İşte Sağlık Bakanlığı KPSS tercih sonuç ekranı ve detaylar...
2023/5 SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM ve İŞKUR ortaklığında gerçekleştirilen 31 bin 600 personel alımı için tercih sonuçları, ÖSYM tarafından adaylara açıklandı.
ÖSYM tarafından yapılan duyuruda;
"28 Mart-3 Nisan 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2023/5 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 11 Nisan 2023 tarihinde saat 16.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecektir." denildi.
SAĞLIK BAKANLIĞI 2023/5 KPSS TERCİH SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN
yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle görüntüleyebilecek. Öte yandan personel istihdamı mülakat olmadan yapılacak.
ÖSYM KPSS-2023/5 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL İŞÇİ ALIMI BRANŞ DAĞILIMI
Atama yapılacak 31 bin 600 kadrodan 6 bin 69'u hemşire, 1530'u ebe ve 22 bin 507'si sağlık teknisyeni-sağlık teknikerinden oluşacak.
Atama yapılacak sözleşmeli pozisyonların unvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımları şöyle:
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL İŞÇİ ALIMI KONTENJANLARI
- Biyolog (Lisans): 28
- Çocuk Gelişimcisi (Lisans): 102
- Diğer Sağlık Personeli (Lisans): 100
- Dil ve Konuşma Terapisti (Lisans): 41
- Diyetisyen (Lisans): 255
- Ebe (Lisans): 1530
- Fizyoterapist (Lisans): 510
- Hemşire (Lisans): 5202
- Hemşire (Ortaöğretim): 867
- İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) (Lisans): 28
- Odyolog (Lisans): 26
- Perfüzyonist (Lisans): 25
- Psikolog (Lisans): 255
- Sağlık Fizikçisi (Lisans): 33
- Sosyal Çalışmacı (Lisans): 91
- Sağlık Teknikeri Anestezi (Ön Lisans): 480
- Sağlık Teknikeri Çevre Sağlığı (Ön Lisans): 87
- Sağlık Teknikeri Laboratuvar (Ön Lisans): 439
- Sağlık Teknikeri Röntgen (Ön Lisans): 521
- Sağlık Teknikeri Tıbbi Sekreter (Ön Lisans): 16463
- Sağlık Teknikeri Adli Tıp (Ön Lisans): 22
- Sağlık Teknikeri Ağız Diş Sağlığı (Ön Lisans): 315
- Sağlık Teknikeri Ameliyat (Ön Lisans): 153
- Sağlık Teknikeri Diş Protez (Ön Lisans): 102
- Sağlık Teknikeri Diyaliz (Ön Lisans): 131
- Sağlık Teknikeri Eczane (Ön Lisans): 204
- Sağlık Teknikeri Elektronörofizyoloji (Ön Lisans): 25
- Sağlık Teknikeri Evde Bakım (Ön Lisans): 510
- Sağlık Teknikeri Yaşlı Bakım (Ön Lisans): 510
- Sağlık Teknikeri Fizik Tedavi (Ön Lisans): 183
- Sağlık Teknikeri İlk ve Acil Yardım (Ön Lisans): 1122
- Sağlık Teknikeri İş ve Uğraşı Terapisi (Ön Lisans): 51
- Sağlık Teknikeri Odyometri (Ön Lisans): 119
- Sağlık Teknikeri Ortopedi (Ön Lisans): 153
- Sağlık Teknikeri Patolojik Anatomi (Ön Lisans): 51
- Sağlık Teknikeri Podolog (Ön Lisans): 20
- Sağlık Teknikeri Radyoterapi (Ön Lisans): 28
- Sağlık Teknikeri Optisyen (Ön Lisans): 20
- Sağlık Teknisyeni İlk ve Acil Yardım (Ortaöğretim): 420
- Sağlık Teknisyeni Anestezi (Ortaöğretim): 53
- Sağlık Teknisyeni Çevre Sağlığı (Ortaöğretim): 13
- Sağlık Teknisyeni Laboratuvar (Ortaöğretim): 50
- Sağlık Teknisyeni Röntgen (Ortaöğretim): 62
- Sağlık Teknisyeni Tıbbi Sekreter (Ortaöğretim): 200