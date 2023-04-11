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SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS TERCİH SONUÇ EKRANI | 2023/5 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları açıklandı!

Sağlık Bakanlığı'na bağlı 31 bin 600 personel alımı için başvuruların 28 Mart-3 Nisan tarihleri arasında alınmasının ardından tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyordu. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyinde binlerce personeli bünyesine katacak olan Sağlık Bakanlığı'nın personel alımı için 2023/5 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları açıklandı. İşte Sağlık Bakanlığı KPSS tercih sonuç ekranı ve tüm merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2023 Salı 16:21 Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2023 Salı 16:41
SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS TERCİH SONUÇ EKRANI | 2023/5 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları açıklandı!

Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 31 bin 600 personel alımı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. On binlerce adayın 28 Mart 3 Nisan tarihleri arasında başvurularını tamamlamasının ardından gözler, KPSS tercih sonuçlarına çevrilmişti. 2023/5 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları açıklandı. İşte Sağlık Bakanlığı KPSS tercih sonuç ekranı ve detaylar...

2023/5 SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM ve İŞKUR ortaklığında gerçekleştirilen 31 bin 600 personel alımı için tercih sonuçları, ÖSYM tarafından adaylara açıklandı.

ÖSYM tarafından yapılan duyuruda;

"28 Mart-3 Nisan 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2023/5 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 11 Nisan 2023 tarihinde saat 16.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecektir." denildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI 2023/5 KPSS TERCİH SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle görüntüleyebilecek. Öte yandan personel istihdamı mülakat olmadan yapılacak.

ÖSYM KPSS-2023/5 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL İŞÇİ ALIMI BRANŞ DAĞILIMI

Atama yapılacak 31 bin 600 kadrodan 6 bin 69'u hemşire, 1530'u ebe ve 22 bin 507'si sağlık teknisyeni-sağlık teknikerinden oluşacak.

Atama yapılacak sözleşmeli pozisyonların unvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımları şöyle:

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL İŞÇİ ALIMI KONTENJANLARI

  • Biyolog (Lisans): 28
  • Çocuk Gelişimcisi (Lisans): 102
  • Diğer Sağlık Personeli (Lisans): 100
  • Dil ve Konuşma Terapisti (Lisans): 41
  • Diyetisyen (Lisans): 255
  • Ebe (Lisans): 1530
  • Fizyoterapist (Lisans): 510
  • Hemşire (Lisans): 5202
  • Hemşire (Ortaöğretim): 867
  • İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) (Lisans): 28
  • Odyolog (Lisans): 26
  • Perfüzyonist (Lisans): 25
  • Psikolog (Lisans): 255
  • Sağlık Fizikçisi (Lisans): 33
  • Sosyal Çalışmacı (Lisans): 91
  • Sağlık Teknikeri Anestezi (Ön Lisans): 480
  • Sağlık Teknikeri Çevre Sağlığı (Ön Lisans): 87
  • Sağlık Teknikeri Laboratuvar (Ön Lisans): 439
  • Sağlık Teknikeri Röntgen (Ön Lisans): 521
  • Sağlık Teknikeri Tıbbi Sekreter (Ön Lisans): 16463
  • Sağlık Teknikeri Adli Tıp (Ön Lisans): 22
  • Sağlık Teknikeri Ağız Diş Sağlığı (Ön Lisans): 315
  • Sağlık Teknikeri Ameliyat (Ön Lisans): 153
  • Sağlık Teknikeri Diş Protez (Ön Lisans): 102
  • Sağlık Teknikeri Diyaliz (Ön Lisans): 131
  • Sağlık Teknikeri Eczane (Ön Lisans): 204
  • Sağlık Teknikeri Elektronörofizyoloji (Ön Lisans): 25
  • Sağlık Teknikeri Evde Bakım (Ön Lisans): 510
  • Sağlık Teknikeri Yaşlı Bakım (Ön Lisans): 510
  • Sağlık Teknikeri Fizik Tedavi (Ön Lisans): 183
  • Sağlık Teknikeri İlk ve Acil Yardım (Ön Lisans): 1122
  • Sağlık Teknikeri İş ve Uğraşı Terapisi (Ön Lisans): 51
  • Sağlık Teknikeri Odyometri (Ön Lisans): 119
  • Sağlık Teknikeri Ortopedi (Ön Lisans): 153
  • Sağlık Teknikeri Patolojik Anatomi (Ön Lisans): 51
  • Sağlık Teknikeri Podolog (Ön Lisans): 20
  • Sağlık Teknikeri Radyoterapi (Ön Lisans): 28
  • Sağlık Teknikeri Optisyen (Ön Lisans): 20
  • Sağlık Teknisyeni İlk ve Acil Yardım (Ortaöğretim): 420
  • Sağlık Teknisyeni Anestezi (Ortaöğretim): 53
  • Sağlık Teknisyeni Çevre Sağlığı (Ortaöğretim): 13
  • Sağlık Teknisyeni Laboratuvar (Ortaöğretim): 50
  • Sağlık Teknisyeni Röntgen (Ortaöğretim): 62
  • Sağlık Teknisyeni Tıbbi Sekreter (Ortaöğretim): 200

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