SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS TERCİH SONUÇ EKRANI | 2023/5 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları açıklandı!

Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 31 bin 600 personel alımı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. On binlerce adayın 28 Mart 3 Nisan tarihleri arasında başvurularını tamamlamasının ardından gözler, KPSS tercih sonuçlarına çevrilmişti. 2023/5 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları açıklandı. İşte Sağlık Bakanlığı KPSS tercih sonuç ekranı ve detaylar...

2023/5 SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM ve İŞKUR ortaklığında gerçekleştirilen 31 bin 600 personel alımı için tercih sonuçları, ÖSYM tarafından adaylara açıklandı.

ÖSYM tarafından yapılan duyuruda;

"28 Mart-3 Nisan 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2023/5 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 11 Nisan 2023 tarihinde saat 16.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecektir." denildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI 2023/5 KPSS TERCİH SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle görüntüleyebilecek. Öte yandan personel istihdamı mülakat olmadan yapılacak.

ÖSYM KPSS-2023/5 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL İŞÇİ ALIMI BRANŞ DAĞILIMI

Atama yapılacak 31 bin 600 kadrodan 6 bin 69'u hemşire, 1530'u ebe ve 22 bin 507'si sağlık teknisyeni-sağlık teknikerinden oluşacak.

Atama yapılacak sözleşmeli pozisyonların unvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımları şöyle:

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL İŞÇİ ALIMI KONTENJANLARI