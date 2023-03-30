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TOKİ PARA İADESİ NE ZAMAN YAPILACAK? | TOKİ para iadesi nasıl alınır? İstanbul Tuzla para iadesi...

TOKİ kura çekimleri hız kesmeden devam ediyor. Son olarak İstanbul Tuzla kura çekimi sonuçları belli oldu. TOKİ kura çekim sonuçları açıklandıktan sonra hak ediş gerçekleştiremeyen vatandaşlar arama motorlarında 500 lira TOKİ katılım ücret iadesi için araştırma yapmaya başladı. Peki, TOKİ 2023 kura çekimi para iadesi ne zaman yapılacak? İstanbul Tuzla TOKİ para iadesi nasıl ve nereden yapılacak? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2023 Perşembe 15:30 Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2023 Perşembe 15:40
TOKİ PARA İADESİ NE ZAMAN YAPILACAK? | TOKİ para iadesi nasıl alınır? İstanbul Tuzla para iadesi...

TOKİ Sosyal Konut Projesi'ne başvuran binlerce aday, kura çekimleri ardından para iadesi için detayları araştırıyor. Son olarak İstanbul Tuzla kura çekimi gerçekleştirildi. Kura çekiminde hak sahibi olamayan vatandaşların katılım ücreti iadesi ne zaman gerçekleşecek? İşte detaylar....

TOKİ PARA İADESİ 2023 NASIL ALINIR?

TOKİ çekilişinde ismi çıkmayanlar yatırdığı 500 lirayı geri verilecek. 2022 yılında e-Devlet'ten yapılan İlk Evim İlk İş Yerim projesi için 500 TL yatırılması gerekiyordu. Halk Bankası ve Ziraat Bankası aracılığı ile yatırılan 500 TL ücretin ne zaman geri verileceği merak konusu oldu. 81 ilde yürütülen projelerde çekilişler devam ederken hak sahibi olamayanlar para iadelerini almak için harekete geçti. TOKİ; kura çekiminden 5 gün sonra iade edileceğini, iadenin de banka şubeleri veya ATM'ler üzerinden alınacağını açıkladı.

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