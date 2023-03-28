Haberler Haberler SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL KURASI | Sağlık Bakanlığı 31 bin personel alımı kura çekilişi ne zaman? - 2. işçi başvuru ve branş dağılımı

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL KURASI | Sağlık Bakanlığı 31 bin personel alımı kura çekilişi ne zaman? - 2. işçi başvuru ve branş dağılımı

Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 31 bin 600 personel alımı için başvurular sona erdi. Bunun üzerine adaylar, kura çekiliş tarihleri için araştırmaya koyuldu. 2.personel alımı başvuru kılavuzları İŞKUR’a gönderilirken tercih kılavuzları da ÖSYM tarafından hazırlanmaya başladı. 42 bin 500 kişilik alımda 10 bin 900 sürekli, 31 bin 600 personel KPSS ile kadroya alınırken arama motorlarında araştırılan Sağlık Bakanlığı 31 bin personel alımı kura çekilişi ne zaman? sorsunun cevabını ve 2. işçi başvuru ve branş dağılımını haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2023 Salı 09:41 Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2023 Salı 10:00
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL KURASI | Sağlık Bakanlığı 31 bin personel alımı kura çekilişi ne zaman? - 2. işçi başvuru ve branş dağılımı

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL KURASI | Sağlık Bakanlığı'nın İŞKUR ve ÖSYM ortaklığıyla gerçekleştireceği 31 bin 600 personel alımı için başvuru süreci sona erdi. Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren ilanın ardından başvuruda bulunan adayların beklediği açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. 2. personel alımı branş ve kadro dağılımına ilişkin bilgi veren Bakan Koca'nın açıklamalarının ardından arama motorlarında Sağlık Bakanlığı 31 bin personel alımı kura çekilişi ne zaman? sorusu ile 2. işçi başvuru ve branş dağılımı araştırılıyor. İşte detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI 31 BİN PERSONEL ALIMI KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Adaylar tercihlerini 28 Mart 2023 - 03 Nisan 2023 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapabilecek.

Kura çekilişi illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı yapılacaktır.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BRANŞ DAĞILIMI

👉4 bin 958 temizlik görevlisi👈
👉3 bin 386 güvenlik görevlisi (silahsız)👈
👉747 klinik destek elemanı (hastane)👈
👉520 hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi👈
👉279 elektrikçi👈
👉195 inşaat boyacısı👈
👉130 marangoz👈
👉277 ısıtma ve sıhhi tesisatçı👈
👉258 bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elamanı👈
👉150 biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı👈

Bakan Koca, Sağlık Bakanlığı 2.personel alımı branş ve kadro dağılımına ilişkin olarak Twitter üzerinden yaptığı açıklamada,

"KPSS ile 6 bin 69 hemşire, bin 530 ebe, bin 494 sağlık lisansiyeri, 798 sağlık teknisyeni ve 21 bin 709 sağlık teknikeri olmak üzere, toplam 31 bin 600 sözleşmeli sağlık personeli ve ayrıca 10 bin 900 sürekli işçi istihdam edilecektir. Alım süreçlerinin başlatılması için, başvuru kılavuzları İŞKUR'a ve tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM'ye gönderilmiştir. 42 bin 500 yeni çalışma arkadaşımıza ve bakanlığımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Koca, son açıklamasında ise, "KPSS ile 6.069 hemşire, 1.530 ebe, 1.494 sağlık lisansiyeri, 798 sağlık teknisyeni ve 21.709 sağlık teknikeri olmak üzere, toplam 31.600 sözleşmeli sağlık personeli ve ayrıca 10.900 sürekli işçi istihdam edilecektir." dedi.

10 BİN 900 SÜREKLİ İŞÇİ BAŞVURU ŞARTLARI

Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir;

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin(1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlar ile Kamu Kurum veKuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan şartları taşımak. (Yabancı uyrukluadaylar tercih yapamayacaktır.)

2. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.

3. Başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak (22/03/1983 ve dahasonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).

4. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvurutarihi itibarıyla mezun olmak ve istenilen diğer belgelere son başvuru tarihi itibarıylasahip olmak.

5. Görevini devamlı yapmasına engel akıl hastalığı bulunmadığını belgelemek (Atanmayahak kazanan adaylardan istenecektir).

6. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 incimaddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahipolmak.

7. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğincearşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yönünden bir engeli bulunmamak.

8. Güvenlik görevlisi (silahsız) olarak istihdam edilecekler için, yukarıda belirtilen şartlarailave olarak, 5188 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin(1), (2) ve (3) alt bendindeki şartlar ile (g) ve (h) bendindeki şartları taşımak.

10 BİN 900 SÜREKLİ İŞÇİ İŞKURBAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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