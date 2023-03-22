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EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ - SON DAKİKA | Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Kritik toplantı...

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ile ilgili araştırmalar da arttı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün ile görüşme gerçekleştirecek. Toplantının ardından 203 emekli bayram ikramiyesinin belli olması bekleniyor. Peki, Emekliye bayram ikramiyesi ne kadar olacak? 2023 emekli ikramiyesi ne kadar olacak?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2023 Çarşamba 13:00
EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ - SON DAKİKA | Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Kritik toplantı...

EMEKLİ HABERLERİ SON DAKİKA - 2023 Emekli bayram ikramiyesi belli olacak mı? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün bir araya gelecek. Peki, 2023 emekli ikramiyesi ne kadar olacak? Ramazan bayramı ikramiyesi 2023...

RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE KADAR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün Ramazan ve Kurban bayramları öncesi verilecek emekli ikramiyesi için bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşmenin ardından ikramiyenin ne kadar olacağının belli olması bekleniyor.

EMEKLİ İKRAMİYESİ TOPLANTISI NE ZAMAN?

Bakan Vedat Bilgin ile TÜED Başkanı Kazım Ergün arasındaki toplantı, 22 Mart Çarşamba günü saat 12:00'de gerçekleşecek.

RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

2023 Ramazan Bayramı 21 Nisan'da başlayacak. Emekli bayram ikramiyelerinin 21 Nisan'dan 1 hafta önce hesaplara yatması bekleniyor.

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