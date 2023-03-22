💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 22 Mart 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

22 MART 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 22 Mart 2023 Döviz Kuru...

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ABD Doları: 19,03 (Alış) - 19,04 (Satış)

EURO: 20,52 (Alış) - 20,54 (Satış)

STERLİN: 23,31 (Alış) - 23,42 (Satış)

1 DOLAR = 19,04 TL

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👉22 Mart Çarşamba 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.188,30

Gram altın satış: 1.188,53

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.966,00

Çeyrek altın satış: 1.983,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.931,00

Yarım altın satış: 7.903,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 7.839,00

Tam altın satış: 7.996,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 8.014,00

Cumhuriyet altını satış: 8.135,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 8.019,00

Ata altın satış: 8.107,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 22 Mart Çarşamba günü saat 12.01 itibarıyla alınmıştır.