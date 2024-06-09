BUGÜNKÜ MAÇLAR - 9 Haziran bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 9 HAZİRAN | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 9 Haziran Pazar hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

9 HAZİRAN BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Hazırlık - Ülkeler

00:30 ABD - Kolombiya 04:00 Meksika - Brezilya 21:45 İtalya - Bosna-Hersek (S Sport Plus) 21:45 Karadağ - Gürcistan (TRT Spor) 21:45 Slovakya - Galler 22:15 Fransa - Kanada (Exxen, S Sport 2, S Sport Plus)

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