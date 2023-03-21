SAĞLIK BAKANLIĞI 42 BİN 500 PERSONEL ALIMI | Bakan Koca müjdeyi verdi: Hemşire, ebe, tekniker, sürekli işçi... Hangi branşa kaç kişi alınacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI 42 BİN 500 PERSONEL ALIMI | Sağlık Bakanlığı, kendi bünyesinde çalışmak edilmek üzere 42 bin 500 kişiye istihdam sağlayacağını duyurdu. Aralarında hemşireden sürekli işçiye kadar birçok kadro bulunan alımlar hakkında araştırmalar da hız kazandı. Arama motorlarında araştırılan Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alımı detaylarını haberimizde derledik...

BAKAN KOCA TWITTER'DAN DUYURDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 42 bin 500 personelin istihdam edileceğinin müjdesini paylaştı. Bakan Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"KPSS ile 6.069 hemşire, 1.530 ebe, 1.494 sağlık lisansiyeri, 798 sağlık teknisyeni ve 21.709 sağlık teknikeri olmak üzere, toplam 31.600 sözleşmeli sağlık personeli ve ayrıca 10.900 sürekli işçi istihdam edilecektir. Alım süreçlerinin başlatılması için, başvuru kılavuzları İŞKUR'a ve tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM'ye gönderilmiştir. 42.500 yeni çalışma arkadaşımıza ve bakanlığımıza hayırlı olsun."

AÇILACAK BRANŞ VE KONTENJANLAR

📌HEMŞİRE: 6 bin 69 kişi

📌EBE: Bin 530 kişi

📌SAĞLIK LİSANSİYERİ: BİN 494 kişi

📌SAĞLIK TEKNİSYENİ: 798 kişi

📌SAĞLIK TEKNİKERİ: 21 bin 709 kişi

📌SÜREKLİ İŞÇİ: 10 bin 900 kişi