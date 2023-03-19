RAMAZAN NE ZAMAN? | Ramazan ayı hangi gün başlayacak, bitecek? - Ramazan başlangıcı 2023

Ramazan başlangıcı 2023 | 2023 yılına girilmesinden kısa bir süre sonra mübarek üç aylar da başladı. Recep ayının 23 Ocak Pazartesi günü itibarıyla eda edilmesinin ardından bin aydan daha hayırlı olan Ramazan ayının başlangıç tarihi merak ediliyor. Hicrî takvime göre 9. ay olan ve Hz. Peygamber'e Kur'an ayetlerinin inmeye başladığı zaman olarak bilinen Ramazan ayı hakkında araştırılan 'Ramazan ne zaman? Ramazan ayı hangi gün başlayacak?' sorularını haberimizde cevapladık. İşte detaylar...

📅RAMAZAN AYI HANGİ GÜN BAŞLAYACAK?📅

Müslümanların oruç tuttuğu ve Terâvih Salat'ını okudukları zaman olan İslamiyet'te büyük öneme sahip Ramazan ayı, 2023 yılında 23 Mart Perşembe günü başlayacak. Ramazan ayında oruç tutmak, İslam'ın beş temel şartından biri olmakla birlikte Ay'ın hilal görünümünün ilk görülüşünden itibaren 29 veya 30 gün boyunca Ramazan'ın sürdüğü, hadislerden alıntılanarak hesaplanmıştır.

RAMAZAN NE ZAMAN?

23 Mart Perşembe günü başlayacak olan mübarek Ramazan ayının son günü ise 20 Nisan Pazar günüdür. Ramazan Bayramı'ndan bir gün öncesi olan 20 Nisan aynı zamanda 'arife günü' olarak adlandırılırken 21 - 23 Nisan 2023 Ramazan Bayramı olarak kutlanacaktır.

Hicri takvim bir ay takvimi olduğu için yıllar güneş temelli miladi takvimden 11-12 gün kısadır. Bu nedenle Ramazan Bayramı her sene bir önceki seneden 11-12 gün daha erken kutlanır. Yaklaşık olarak her 33 senede bir Ramazan Bayramı aynı günlere tekabül eder. Orucun manevi mükafatlarının (sevap) Ramazan ayında katlanarak arttığına inanılır. Bu inanca göre Müslümanlar, sadece yiyecek ve içecekten değil, aynı zamanda tütün ürünlerinden, cinsel ilişkilerden ve günahkar davranışlardan da kaçınırlar; bunun yerine kendilerini daha çok namaza ve Kur'an okumaya adarlar.

RAMAZAN BAYRAMI'NIN İSMİ NEREDEN GELİR?

Bayram Ramazan ayının sonunda kutlandığı için bu isimle anılır. Ramazan kelimesi Arapça bir sözcük olan ramaḍ ("kuru sıcak") kökünden gelir. Bunun nedeni muhtemelen Ramazan orucu ibadeti ilk uygulanmaya başlandığında yaz aylarına tekabül etmesidir.

Bayramın Osmanlı dönemindeki adı olan "Iyd-ı Fıtır" isminden Türkçeleştirilmiştir. Iyd bayram demektir. "Oruç açma" anlamına gelen Fıtır ise "fıtır sadakası" ya da "fitre" olarak bilinen ve zengin Müslümanların bayram sonrasına bırakmamak şartıyla yoksullara vermesi vacip olan sadakadır. "Şükür sadakası" olarak da bilinir. Bir iddiaya göre bu "şükür" kelimesi zamanla "şeker"e dönüşmüştür. Bir başka iddiaya göre ise, Şeker Bayramı adı Ramazan Bayramına hurma ve şekerleme yiyerek başlama geleneğine dayanır.

RAMAZAN BAYRAMI NASIL KUTLANIR?

Ramazan Bayramı Ramazan ayı boyunca tutulması farz kılınan orucun da sonunu ifade eder. Ramazan Bayramının ilk günü aynı zamanda Şevval ayının birinci günüdür ve bu günde oruç tutulmaması tavsiye edilir.

Ramazan Bayramının ilk gününde camilerde bayram namazı kılınır. Genellikle erkekler kıldığı bayram namazından sonra ise hutbe okunur. Bayram boyunca Müslümanlar eş, dost ve akraba ziyaretleriyle birbirlerinin bayramını kutlarlar. Bu ziyaretler esnasında genellikle kolonya, tatlı ve şekerlemeler ikram edilir.

2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

⌛Üç Ayların Başlangıcı: 23 Ocak 2023 Pazartesi

⌛Regaib Kandili: 26 Ocak 2023 Perşembe

⌛Mirac Kandili: 17 Şubat 2023 Cuma

⌛Berat Kandili: 6 Mart 2023 Pazartesi

⌛Ramazan ayı Başlangıcı: 23 Mart 2023 Perşembe

⌛Kadir Gecesi: 17 Nisan 2023 Pazartesi

⌛Ramazan Bayramı 1. Günü: 21 Nisan 2023 Cuma

⌛Ramazan Bayramı 2. Günü: 22 Nisan 2023 Cumartesi

⌛Ramazan Bayramı 3. Günü: 23 Nisan 2023 Pazar

⌛Terviye Günü: 26 Haziran 2023 Pazartesi

⌛Arife Günü: 27 Haziran 2023 Salı

⌛Kurban Bayramı 1. Günü: 28 Haziran 2023 Çarşamba

⌛Kurban Bayramı 2. Günü: 29 Haziran 2023 Perşembe

⌛Kurban Bayramı 3. Günü: 30 Haziran 2023 Cuma

⌛Kurban Bayramı 4. Günü: 1 Temmuz 2023 Cumartesi

⌛Hicri Yılbaşı Gecesi: 18 / 19 Temmuz 2023 Salı / Çarşamba

⌛Hicri Yılbaşı Günü: 19 Temmuz 2023 Çarşamba

⌛Aşûre Gecesi: 27 / 28 Temmuz 2023 Perşembe / Cuma

⌛Aşûre Günü: 28 Temmuz 2023 Cuma

⌛Mevlid Kandili: 26 Eylül 2023 Salı