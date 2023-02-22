Haberler Haberler SON DEPREMLER! | 22 Şubat'ta meydana gelen depremler! - Artçı depremlerin büyüklükleri...

SON DEPREMLER! | 22 Şubat'ta meydana gelen depremler! - Artçı depremlerin büyüklükleri...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinin ardından Hatay'da meydana gelen 6.4 ve 5.8 şiddetindeki depremlerde bilanço ağırlaşıyor. AFAD'ın son verilerine göre Kahramanmaraş, Hatay Adana, Gaziantep, Malatya, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Elazığ'ı etkileyen depremlerde can kaybı 42 bini aştı. Bölgede artçı sarsıntıların da şiddetli şekilde devam ettiği bilinirken22 Şubat Çarşamba günü meydana gelen depremler, artçı sarsıntılar ve büyüklüklerini haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2023 Çarşamba 08:00 Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2023 Çarşamba 08:20
SON DEPREMLER! | 22 Şubat'ta meydana gelen depremler! - Artçı depremlerin büyüklükleri...

22 ŞUBAT SON DEPREMLER | Kahramanmaraş merkezli ikli yıkıcı depremin ardından 17. güne girilirken Hatay depreminde de yaralar sarılmaya devam ediliyor. Asrın felaketinin 15. gününde, zaten oldukça hasar almış olan Hatay'da 6.4 şiddetinde yeni bir deprem kaydedildi. Ardından şiddetli artçılarla 3 kez daha sallanan kentte arama kurtarma çalışmaları sürerken son depremde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 294 kişinin ise yaralandığı öğrenildi. Peki deprem bölgesinde artçı sarsıntılar sürüyor mu? İşte 22 Şubat Çarşamba son depremler ve artçılar...

DEPREM BÖLGESİNDE SON DURUMU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

22 ŞUBAT'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre saat 06.04'te merkez üssü Diyarbakır'ın Dicle ilçesi olan 3.9 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Derinliği 6 km olarak açıklanan depremin şiddeti AFAD tarafından ise 4.0 olarak ölçüldü.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

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