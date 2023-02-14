Haberler Haberler SON DEPREMLER! | 14 Şubat'ta meydana gelen depremler! - Artçı depremlerin büyüklükleri...

SON DEPREMLER! | 14 Şubat'ta meydana gelen depremler! - Artçı depremlerin büyüklükleri...

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetibdeki iki büyük depremin ardından artçı sarsıntılar, 9. günde de devam ediyor. Kahramanmaraş'ın yanı sıra depremden etkilenen Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Adıyaman'da da artçılar sürerken şiddetli sarsıntılar zaman zaman çevre illerden de hissediliyor. İşte 14 Şubat'ta meydana gelen depremler, artçılar ve büyüklükleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2023 Salı 08:00
SON DEPREMLER! | 14 Şubat'ta meydana gelen depremler! - Artçı depremlerin büyüklükleri...

14 ŞUBAT SON DEPREMLER | Kahramanmaraş merkezli ikli yıkıcı depremin ardından 8. güne girildi. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken bölgeden gelen güzel haberler başta depremzedeler olmak üzere milyonların yüreğine su serpiyor. Bir yandan yaralarını sarmaya çalışan bölge halkı bir yandan da şiddeti zaman zaman büyük deprem boyutuna varan artçı sarsıntılarla mücadele ediyor. Peki deprem bölgesinde artçı sarsıntılar sürüyor mu? İşte 14 Şubat Salı son depremler ve artçılar...

DEPREM BÖLGESİNDE SON DURUMU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

14 ŞUBAT'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, depremden etkilenen 10 il olan Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da kaydedilen artçılardan son saatler içinde en şiddetlisi, Kahramanmaraş Nurhak'ta meydana gelen 3.2 şiddetindeki sarsıntı oldu. Kahramanmaraş Göksun'da ise sabah 06.05 sıralarında 3.5 şiddetinde bir artçı yaşandı.İşte Kandilli Rasathanesi son depremler...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

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