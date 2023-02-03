OCAK ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI - TÜİK Ocak 2022 enflasyon oranı açıklandı mı? | Ocak ayı TEFE - ÜFE - TÜFE oranları

OCAK ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI | Türkiye İstatistik Kurumu, Ocak ayına ilişkin enflasyon verilerini kamuoyu ile paylaştı. 2023 yılına ait ilk enflasyon verisi olan Ocak ayına ilişkin verilerin, asgari ücret zammı, memur ve emekli zammı, engelli, dul, yetim maaşı zamları gibi birçok konuda kritik öneme sahip olduğu biliniyor. İşte Ocak ayına ilişkin enflasyon verileri...

TÜİK OCAK 2023 ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI MI?

Türkiye İstatistik Kurumu, Ocak ayına ilişkin enflasyonu açıkladı. Buna göre, 2023 yılında Ocak enflasyonu ise 6,65 olarak belirlendi. Yıllık oran ise 57,68 olarak açıklandı.

ARALIK AYI ENFLASYON RAKAMLARI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Yıllık enflasyon yüzde 64,27 olmuştu.

OCAK ENFLASYONU BEKLENTİ VE TAHMİNLERİ NEYDİ?

Ekonomistler tarafından yapılan tahminlere göre, Ocak ayı enflasyonunun %3.8 ile yükselişe devam etmesi, yıllık TÜFE'nin ise baz etkisiyle sert bir düşüş kaydederek %53.50 olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

Reuters'ın 13 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği ankete göre, yıllık enflasyonun ise 2023'ün sonunda Merkez Bankası'nın (TCMB) tahminlerinin neredeyse iki katı olan %41 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Reuters anketinde Ocak'ta yıllık enflasyon tahminleri %51.2 ila %56.65 arasında bulunurken, aylık tahminler ise %2.30 ila %5.95 aralığında şekilleniyor. Yılsonu tahminleri ise %30 ve %48 aralığında seyrediyor.