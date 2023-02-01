ÇANAKKALE TOKİ CANLI İZLE - Çanakkale Merkez Ezine TOKİ kura çekilişi 2023 - Çanakkale TOKİ kazananlar isim listesi

ÇANAKKALE TOKİ CANLI İZLE | TOKİ Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekilişleri Çanakkale'de devam ediyor. Milyonlarca vatandaşın başvurduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında 1 Şubat Çarşamba günü Çanakkale'de Merkez, Ezine, Biga, Gökçeada, Gelibolu, Aycavık ilçelerinin kurası yapılacak. Merkez'de inşa edilecek 370 konut, Biga'da inşa edilecek 104 konut, Gökçeada'da inşa edilecek 160 konut, Gelibolu'da inşa edilecek 79 konut, Ezine'de inşa edilecek 388 konut ve Ayvacık'ta inşa edilecek 188 konutun kura çekilişi için araştırmalar hız kazandı. TOKİ'nin resmi sitesinde canlı olarak yayınlanan TOKİ kura çekilişleri için arama motorlarında Çanakkale TOKİ canlı izle, Çanakkale TOKİ kura çekilişi ve Çanakkale TOKİ kazananlar isim listesi konuları araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

ÇANAKKALE TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

ÇANAKKALE TOKİ KAZANANLAR İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

ÇANAKKALE HANGİ İLÇEDE KAÇ TOKİ YAPILACAK?

Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 TOKİ konutuna ev sahipliği yapacak. Çanakkale'de ise TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında konutlar, 6 ilçede, ilk etapta 1.195 adet yapılacak.

ÇANAKKALE TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER

📌MERKEZ: 370 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN👈

📌BİGA (KARABİGA): 104 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN👈

📌GÖKÇEADA ÇINARLI MAHALLESİ: 160 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN👈

📌GELİBOLU: 79 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN👈

📌EZİNE: 388 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN👈

📌AYVACIK HAMDİBEY MAHALLESİ: 188 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN👈