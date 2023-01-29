Haberler Haberler MUĞLA KAVAKLIDERE YATAĞAN TOKİ CANLI İZLE - Muğla Seydikemer Yatağan Köyceğiz Kavaklıdere TOKİ kura çekilişi - Muğla TOKİ isim listesi

MUĞLA KAVAKLIDERE YATAĞAN TOKİ CANLI İZLE - Muğla Seydikemer Yatağan Köyceğiz Kavaklıdere TOKİ kura çekilişi - Muğla TOKİ isim listesi

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Giresunspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarıkırmızılılar mücadeleden 4-0'lık galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Giresunspor - Galatasray maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (GS spor haberi)-

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2023 Pazar 09:10
MUĞLA KAVAKLIDERE YATAĞAN TOKİ CANLI İZLE - Muğla Seydikemer Yatağan Köyceğiz Kavaklıdere TOKİ kura çekilişi - Muğla TOKİ isim listesi

MUĞLA KAVAKLIDERE YATAĞAN TOKİ CANLI İZLE | TOKİ Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekilişleri Muğla'da devam ediyor. Milyonlarca vatandaşın başvurduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında 29 Ocak Pazar günü Muğla'da Kavaklıdere, Köyceğiz, Yatağan, Seydikemer ve Milas ilçelerinin kurası yapılacak. Köyceğiz'de inşa edilecek 292 konut, Milas'ta inşa edilecek 100 konut, Seydikemer'de inşa edilecek 200 konut, Yatağan 2. Etap'ta inşa edilecek 300 konut, Kavaklıdere Çamyayla'da inşa edilecek 55 konut, Kavaklıdere'de inşa edilecek 350 konutun kura çekilişi için araştırmalar hız kazandı. TOKİ'nin resmi sitesinde canlı olarak yayınlanan TOKİ kura çekilişleri için arama motorlarında Muğla Kavaklıdere Yatağan TOKİ canlı izle, Muğla Kavaklıdere, Köyceğiz, Yatağan, Seydikemer, Milas TOKİ kura çekilişi ve Muğla TOKİ kazananlar isim listesi konuları araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

MUĞLA KAVAKLIDERE YATAĞAN TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

MUĞLA TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

MUĞLA HANGİ İLÇEDE KAÇ TOKİ YAPILACAK?

Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 TOKİ konutuna ev sahipliği yapacak. Muğla'da ise TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında konutlar, 8 farklı ilçede, ilk etapta 2.600 adet yapılacak.

28 OCAK MUĞLA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ YAPILAN İLÇELER

📌MERKEZ: 1100 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

📌BODRUM: 150 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

📌FETHİYE: 53 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

29 OCAK MUĞLA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER

📌KÖYCEĞİZ TOPARLAR: 292 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

📌MİLAS: 100 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

📌SEYDİKEMER 2. ETAP: 200 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

📌KAVAKLIDERE ÇAMYAYLA: 55 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

📌YATAĞAN 2. ETAP: 300 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

📌KAVAKLIDERE: 350 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

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