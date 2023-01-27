Haberler Haberler BURSA KARACABEY TAŞLIK TOKİ CANLI İZLE - Bursa Karacabey Mustafakemalpaşa Yenişehir TOKİ kura çekilişi - Bursa TOKİ kazananlar isim listesi

BURSA KARACABEY TAŞLIK TOKİ CANLI İZLE - Bursa Karacabey Mustafakemalpaşa Yenişehir TOKİ kura çekilişi - Bursa TOKİ kazananlar isim listesi

TOKİ'nin Bursa Karacabey, Mustafakemalpaşa ve Yenişehir ilçelerinde yapacağı kura çekilişi 27 Ocak Cuma günü gerçekleşiyor. Noter huzurunda yapılan ve TOKİ TV'de canlı yayınlanan çekilişlerde, konut sahibi olmak için başvuru yapan vatandaşlar sonuçları merak ediyor. Bursa Karacabey, Mustafakemalpaşa ve Yenişehir'de yapılan çekilişler hakkında arama motorlarında Bursa Karacabey, Mustafakemalpaşa Yenişehir TOKİ canlı izle, Bursa Karacabey Taşlık, Mustafakemalpaşa Yenişehir TOKİ kura çekilişi ve Bursa TOKİ 1+1, 2+1, 3+1 kazananlar isim listesi araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2023 Cuma 08:00 Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2023 Cuma 08:10
BURSA KARACABEY TAŞLIK TOKİ CANLI İZLE - Bursa Karacabey Mustafakemalpaşa Yenişehir TOKİ kura çekilişi - Bursa TOKİ kazananlar isim listesi

BURSA KARACABEY TOKİ CANLI İZLE | TOKİ Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekilişleri Bursa'da devam ediyor. Milyonlarca vatandaşın başvurduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında 27 Ocak Cuma günü Bursa'da Karacabey, Mustafakemalpaşa ve Yenişehir ilçelerinin kurası yapılacak. Karacabey Taşlık Mahallesi'nde inşa edilecek 1000 konut, Mustafakemalpaşa Yalıntaş Mahallesi'nde inşa edilecek 400 konut ve Yenişehir Subaşı Mahallesi'nde inşa edilecek 140 konutun kura çekilişi için araştırmalar hız kazandı. TOKİ'nin resmi sitesinde canlı olarak yayınlanan TOKİ kura çekilişleri için arama motorlarında Bursa Karacabey Mustafakemalpaşa Yenişehir TOKİ canlı izle, Bursa Karacabey, Mustafakemalpaşa, Yenişehir TOKİ kura çekilişi ve Bursa TOKİ kazananlar isim listesi konuları araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

BURSA KARACABEY TAŞLIK KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

BURSA YENİŞEHİR KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

BURSA TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

BURSA HANGİ İLÇEDE KAÇ TOKİ YAPILACAK?

Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 TOKİ konutuna ev sahipliği yapacak. Bursa'da ise TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında konutlar, 12 ilçede, ilk etapta 8.650 adet yapılacak.

📌Büyükorhan Orhan Mahallesi: 96 konut

📌Gürsu Dışkayaköyü Mahallesi: 360 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

📌Harmancık : 150 konut

📌İnegöl Karalar Mahallesi: 480 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

📌Karacabey (Teknosab) Yenikaraağaç Mahallesi 3316 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

📌Karacabey Taşlık Mahallesi: 1000 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

📌Keles : 140 konut

📌Kestel Seymen Mahallesi: 750 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

📌Mustafakemalpaşa Yalıntaş Mahallesi: 400 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

📌Nilüfer : 1400 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

📌Orhaneli : 268 konut

📌Orhangazi Arapzade Mahallesi: 150 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

📌Yenişehir Subaşı Mahallesi: 140 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

DİĞER
Usta sanatçı Selda Bağcan batıdaki Kur’an-I Kerim düşmanlığına tepki gösterdi! ‘Siz İncil yakan Müslüman gördünüz mü?’
Şeyma Subaşı’nın sevgilisi Meedo Miami’deki evlerini satmaya karar verdi! İşte nedeni...
Fransız yıldızın menajerinden F.Bahçe ve Beşiktaş'a flaş teklif!
İranlı Messi'yi G.Saray'a önerdiler! Buruk'un kararı bekleniyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Memur emekli maaş farkı yattı mı son dakika?
Denizli Buldan Çal Çardak Serinhisar TOKİ kura çekilişi canlı izle
Denizli Çal Serinhisar TOKİ kura çekiliş sonuçları
Bursa Karacabey Taşlık TOKİ kura çekiliş sonuçları ve isim listesi
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Derbide yarı finale yükselen Real Madrid! Derbide yarı finale yükselen Real Madrid! 01:49
Derbide yarı finale yükselen Real Madrid! Derbide yarı finale yükselen Real Madrid! 01:48
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 01:36
Beşiktaş - Alanyaspor maçı ne zaman? Beşiktaş - Alanyaspor maçı ne zaman? 01:36
İşte ara transferde atılan imzalar İşte ara transferde atılan imzalar 01:35
F.Bahçe Beko ASVEL'e kaybetti! F.Bahçe Beko ASVEL'e kaybetti! 01:23
Daha Eski
Beşiktaş'tan 6 numara hamlesi! İşte teklif yapılan isim... Beşiktaş'tan 6 numara hamlesi! İşte teklif yapılan isim... 01:22
Fırtına'da çifte ayrılık! Süper Lig ekibi ile anlaşma tamam Fırtına'da çifte ayrılık! Süper Lig ekibi ile anlaşma tamam 01:22
Beşiktaşlı yıldıza 2 maç men cezası! Beşiktaşlı yıldıza 2 maç men cezası! 01:22
Özbek'e 50 gün hak mahrumiyeti! Özbek'e 50 gün hak mahrumiyeti! 01:21
Galatasaray'dan 2 imza! Resmen açıklandı Galatasaray'dan 2 imza! Resmen açıklandı 01:21
Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu! Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu! 01:21