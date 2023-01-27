BURSA KARACABEY TAŞLIK TOKİ SONUÇ - Bursa Karacabey Mustafakemalpaşa Yenişehir kura çekiliş sonuçları | Bursa TOKİ kazananlar isim listesi

BURSA KARACABEY TAŞLIK TOKİ SONUÇLARI | Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ'nin İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında, kura çekilişleri Bursa'da devam ediyor. Karacabey Taşlık, Mustafakemalpaşa ve Yenişehir ilçelerinde 1+1, 2+1, 3+1 ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında Bursa TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Bursa kazananlar isim listesi konularını araştırıyor. İşte detaylar...

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