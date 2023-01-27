Haberler Haberler BURSA KARACABEY TAŞLIK TOKİ SONUÇ - Bursa Karacabey Mustafakemalpaşa Yenişehir kura çekiliş sonuçları | Bursa TOKİ kazananlar isim listesi

BURSA KARACABEY TAŞLIK TOKİ SONUÇ - Bursa Karacabey Mustafakemalpaşa Yenişehir kura çekiliş sonuçları | Bursa TOKİ kazananlar isim listesi

BURSA KARACABEY TAŞLIK TOKİ SONUÇ - Milyonlarca kişinin başvurduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim kapsamında kura çekilişi sırası Bursa'da devam ediyor. 27 Ocak'ta Bursa Karacabey Taşlık, Mustafakemalpaşa ve Yenişehir'de inşa edilecek konutlar için yapılan kura çekilişinde kazanların isimleri de belli oluyor. İşte arama motorlarında araştırılan Bursa Karacabey Taşlık, Mustafakemalpaşa, Yenişehir TOKİ kura çekiliş sonuçları, Bursa TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı, TOKİ Bursa Karacabey Taşlık, Mustafakemalpaşa Yenişehir çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Bursa kazananlar isim listesi konularının detayları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2023 Cuma 07:50 Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2023 Cuma 08:10
BURSA KARACABEY TAŞLIK TOKİ SONUÇ - Bursa Karacabey Mustafakemalpaşa Yenişehir kura çekiliş sonuçları | Bursa TOKİ kazananlar isim listesi

BURSA KARACABEY TAŞLIK TOKİ SONUÇLARI | Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ'nin İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında, kura çekilişleri Bursa'da devam ediyor. Karacabey Taşlık, Mustafakemalpaşa ve Yenişehir ilçelerinde 1+1, 2+1, 3+1 ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında Bursa TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Bursa kazananlar isim listesi konularını araştırıyor. İşte detaylar...

BURSA KARACABEY TAŞLIK TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

BURSA YENİŞEHİR TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

KARACABEY TAŞLIK MUSTAFAKEMALPAŞA YENİŞEHİR KAZANANLAR LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

BURSA İLÇELERE GÖRE KONUT SAYISI

  • Büyükorhan Orhan Mahallesi: 96 konut
  • Gürsu Dışkayaköyü Mahallesi: 360 konut
  • Harmancık : 150 konut
  • İnegöl Karalar Mahallesi: 480 konut
  • Karacabey (Teknosab) Yenikaraağaç Mahallesi 3316 konut
  • Karacabey Taşlık Mahallesi: 1000 konut
  • Keles : 140 konut
  • Kestel Seymen Mahallesi: 750 konut
  • Mustafakemalpaşa Yalıntaş Mahallesi: 400 konut
  • Nilüfer : 1400 konut
  • Orhaneli : 268 konut
  • Orhangazi Arapzade Mahallesi: 150 konut
  • Yenişehir Subaşı Mahallesi: 140 konut

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