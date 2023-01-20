BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU 2023? | SSK, BAĞKUR, Emekli Sandığı bayram ikramiyesine zam geldi mi?

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU 2023? | 2023'te emekli maaşlarına yapılan yüzde 30'luk zammın ardından en düşük emekli maaşı da 5 bin 500 TL'ye yükseldi. Zammın ardından her yıl iki kez ikramiye alan emekliler, bayram ikramiyelerinin de zamlanıp zamlanmadığını araştırıyor. Peki Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu? SSK, BAĞKUR, Emekli Sandığı bayram ikramiyesine zam geldi mi? İşte detaylar...

SSK, BAĞKUR, EMEKLİ SANDIĞI BAYRAM İKRAMİYESİNE ZAM GELDİ Mİ?

Yeni yılda asgari ücret, emekli ve memur maaşı zammının açıklanmasının ardından en düşük emekli maaşı 5 bin 500 TL'Ye yükseltildi. Yeni yılın Nisan ayında eda edilecek olan Ramazan Bayramı için de geri sayım devam ederken emekli bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağı araştırılıyor. 2022 yılında yılda iki kez emekliye 1100 TL bayram ikramiyesi verilirken 2023 emekli bayram ikramiyesine zam konusunda henüz açıklama gelmedi. Resmi kaynakların emekli ikramiye zammına ilişkin açıklama yapması durumunda haberimiz güncellenecektir.

EMEKLİ İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLİR?

Ramazan ve Kurban Bayramlarında ödenen emekli ikramiyesi, emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödenir. Ayrıca şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine de bayram ikramiyesi ödenir.

EMEKLİ İKRAMİYESİNE ZAM GELDİ Mİ 2023?

Emekli ikramiyeleri, 2018'de 1.000 TL olarak belirlenmesinin ardından bir kez zamlanarak 1.100 TL'ye çıkarıldı. Geçtiğimiz sene de bayramlarda ödenen emekli ikramiyelerine zam yapılmazken bu yıl emekli ikramiyelerinde zam konusunda henüz yetkililerden açıklama gelmedi.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

2023 yılı Diyanet İşleri Başkanlığı, dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı 21 Nisan, Kurban Bayramı ise 28 Haziran tarihinde başlayacak. Ödeme tarihler henüz netleşmezken ödemelerin bayramdan bir hafta önce yapılması bekleniyor.