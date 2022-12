İşte Almanak 2022 (Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos)

5 MAYIS: Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off final serisinde Halkbank karşısında 3 maçı da kazanan Ziraat Bankkart, 2021-2022

sezonunun şampiyonu oldu.



12 MAYIS: Voleybol Misli. com Sultanlar Ligi play-off final serisi beşinci maçında Fenerbahçe Opet'i sahasında 3-0 yenen VakıfBank, seriyi 3-2 kazanarak şampiyon oldu.



13 MAYIS: Brezilya'daki 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda Kadın Voleybol Takımı, finalde İtalya'yı 3-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı.



15 MAYIS: - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Safiport, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 97-71 yenerek seride durumu 3-0'a getirdi ve şampiyon oldu.



19 MAYIS: - Eintracht Frankfurt, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren UEFA Avrupa Ligi finalinde Rangers'a penaltılarda 5-4 üstünlük kurarak şampiyon oldu.



20 MAYIS: Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda milli sporculardan 50 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, 54 kiloda Hatice Akbaş, 66 kiloda Busenaz Sürmeneli ve +81 kiloda Şennur Demir, altın madalya elde etti.



21 MAYIS: - Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde İspanya ekibi Real Madrid'i 58-57 mağlup eden Anadolu Efes, üst üste 2. kez şampiyonluğa ulaştı.



22 MAYIS: VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde İtalya'nın Imoco Volley ekibini 3-1 yenerek 2021-2022 sezonunun şampiyonu oldu.



25 MAYIS: - UEFA Avrupa Konferans Ligi finalinde Feyenoord'u 1-0 mağlup eden Roma, şampiyon oldu.



26 MAYIS: - Ziraat Türkiye Kupası'nı finalde uzatma bölümü sonunda Yukatel Kayserispor'u 3-2 yenen Demir Grup Sivasspor kazandı.



28 MAYIS: Avrupa Karate Şampiyonası'nda milli sporculardan erkekler katada Ali Sofuoğlu, kadınlar kumite 50 kiloda Serap Özçelik Arapoğlu, 68 kiloda Eda Eltemur, erkekler kumite 60 kiloda Eray Şamdan, 67 kiloda Burak Uygur ve 75 kiloda Erman Eltemur, altın madalya kazandı.



29 MAYIS: - UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İngiltere ekibi Liverpool'u 1-0 mağlup eden İspanya temsilcisi Real Madrid, kupanın sahibi oldu.



-HAZİRAN-

2 HAZİRAN: Fenerbahçe Kulübü, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile 2022- 2023 sezonu için anlaşmaya vardığını açıkladı.



11 HAZİRAN: Almanya'da düzenlenen 2022 Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda Makaralı Yay Erkek Milli Takımı altın madalya kazandı.



11 HAZİRAN: Galatasaray Kulübünün 103. dönem yönetiminin belirlendiği olağanüstü seçimli genel kurulda Dursun Özbek, 2 bin 208 oyla başkanlığa seçildi.



12 HAZİRAN: Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nın klasik yay kadınlar kategorisinde milli sporcu Gülnaz Coşkun, altın madalya kazandı.



16 HAZİRAN: Türkiye Futbol Federasyonu Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'na tek aday olarak giren Mehmet Büyükekşi, başkanlığa seçildi.



19 HAZİRAN: Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenörlüğe Yunan çalıştırıcı Dimitris Itoudis getirildi.



23 HAZİRAN: Galatasaray Kulübü, teknik direktör Okan Buruk ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.



26 HAZİRAN: At yarışlarında 96. Gazi Koşusu'nu Emrah Karamazı'nın sahibi olduğu, jokeyliğini Özcan Yıldırım'ın yaptığı "Secret Power" isimli safkan kazandı.



-TEMMUZ-

3 TEMMUZ: 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde rakibi Mustafa Taş'ı yenen Cengizhan Şimşek başpehlivan oldu.



6 TEMMUZ: Romanya'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Merve Tuncel, birer altın ve bronz madalya kazandı.



13 TEMMUZ: - Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ile yollarını ayıran deneyimli futbolcu Mesut Özil ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.



30 TEMMUZ: Milli sporcu İlke Özyüksel, Mısır'da düzenlenen Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti ve bir Türk sporcu büyükler kategorisinde ilk kez kürsüye çıktı.



30 TEMMUZ: Bodrumlu yüzücü Aysu Türkoğlu, İngiltere ve Fransa arasındaki Manş Denizi'ni 16 saat 28 dakikada geçerek Manş'ı geçen en genç Türk yüzücü oldu.



-AĞUSTOS-

4 AĞUSTOS: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın kariyerini noktaladığını duyurdu.



9 AĞUSTOS: Konya'da gerçekleştirilen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın açılış töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı.



10 AĞUSTOS: Real Madrid, Eintracht Frankfurt'u 2-0 yenerek UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu. Eflatunbeyazlılar, 5. kez Süper Kupa'yı müzesine götürmeyi başardı.



14 AĞUSTOS: - Almanya'da düzenlenen Avrupa Kürek Şampiyonası'nda milli sporcular Enes Yenipazarlı ve Bayram Sönmez'den oluşan hafif kilo erkekler iki tek ekibi, gümüş madalya aldı.



16 AĞUSTOS: Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda milli atlet Yasemin Can, 10 bin metre yarışında 30:32.57'lik derecesiyle altın madalya kazandı. Yasemin Can, şampiyona tarihinde 10 bin metrede iki kez şampiyonluk kazanan ilk kadın atlet oldu.



20 AĞUSTOS: Milli okçular, İngiltere'de düzenlenen Avrupa Gençler Okçuluk Şampiyonası'nda toplamda 14 madalya kazanarak organizasyonu ilk sırada tamamladı.



22 AĞUSTOS: Türkiye, Avrupa Atletizm Şampiyonası'nı Yasemin Can'ın bir altın, bir gümüş, Yasmani Copello'nun da bir bronzu olmak üzere toplamda üç madalyayla 16. sırada noktaladı.