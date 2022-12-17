SON DAKİKA ASGARİ ÜCRETTE TARİH BELLİ OLDU! | 2023 yeni asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Bakan Bilgin tarih verdi

SON DAKİKA ASGARİ ÜCRETTE TARİH BELLİ OLDU | 7 milyon asgari ücretli çalışanın yanı sıra iç piyasaya olan etkilerinden dolayı 85 milyon vatandaşın merakla beklediği asgari ücret için son viraja girildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ilk kez asgari ücretin belli olacağı net tarihi kamuoyu ile paylaştı. Asgari ücret müzakereleri hakkında yaptığı açıklamada emekçilerin beklediği ve işverenlerin de ödeyebileceği bir meblağda uzlaşmaya varılacağının altını çizen Bakan Bilgin'in bu konuşmasının ardından arama motorlarında 2023 yeni asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? sorgulaması da hız kazandı. İşte merak edilenler...