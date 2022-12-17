SON DAKİKA ASGARİ ÜCRETTE TARİH BELLİ OLDU! | 2023 yeni asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Bakan Bilgin tarih verdi

SON DAKİKA ASGARİ ÜCRETTE TARİH BELLİ OLDU | 7 milyon asgari ücretli çalışanın yanı sıra iç piyasaya olan etkilerinden dolayı 85 milyon vatandaşın merakla beklediği asgari ücret için son viraja girildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ilk kez asgari ücretin belli olacağı net tarihi kamuoyu ile paylaştı. Asgari ücret müzakereleri hakkında yaptığı açıklamada emekçilerin beklediği ve işverenlerin de ödeyebileceği bir meblağda uzlaşmaya varılacağının altını çizen Bakan Bilgin'in bu konuşmasının ardından arama motorlarında 2023 yeni asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? sorgulaması da hız kazandı. İşte merak edilenler...
2023 YENİ ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, AK Parti Erzurum İl Başkanlığı'na bulunduğu ziyarette asgari ücret görüşmeleri hakkında en çok merak edilen soruyu cevapladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısını 20 Aralık Salı günü gerçekleştireceği bilinirken bu toplantının kritik önem taşıdığı düşünülüyor. Hükümet, işçi ve işveren sendikalarından oluşan 15 kişilik komisyonun 4. toplantının sonunda asgari ücret konusunda uzlaşması beklenirken Bakan Bilgin, uzlaşmanın salı günü sağlanacağını bildirdi. Bakan Bilgin, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Salı günü asgari ücretin müzakeresinde uzlaşmaya varacağız. Emekçilerimizin beklediği, işverenlerimizin de ödeyebileceği bir ücret seviyesinde uzlaşma sağlayacağız. Asgari ücret sosyal devletin çalışanları koruduğu bir ücrettir. Evet asgari ücreti devlet vermez, işverenler verir ama işçilerini koruyacak bir asgari ücret rakamında uzlaşmayı devlet belirler. Bizim de burada temel fonksiyonumuz budur. Birçok sorunu çözdük, bunları da çözeceğiz."