DHBT SONUÇLARI AÇIKLANDI | KPSS DHBT SONUÇ EKRANI - 2022 ÖSYM KPSS DHBT sınav sonuç sorgulama

KPSS DHBT sınavının geride kalmasının ardından ÖSYM, sonuçları adayların erişimine açtı. ÖSYM tarafından düzenlenen ve Diyanet İşleri Başkanlığının, Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım kadrolarına yaptığı atamalar için belirleyici kriter olan KPSS DHBT sınavı sonuçlarını araştıran adaylar için ÖSYM KPSS DHBT sonuç ekranı ve tüm merak edilenleri haberimizde derledik. İşte detaylar...

DHBT SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

27 Kasım tarihinde gerçekleştirilen ve binlerce adayın katılım sağladığı KPSS DHBT sınavını sonuçları 16 Aralık Cuma günü açıklandı.

ÖSYM KPSS DHBT SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Adaylar, sınav sonuçlarına 16 Aralık 2022 tarihinden itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir.

2022 KPSS DHBT KONULARI

DHBT-1

İslam İnanç Esasları

İslam İbadet Esasları

Kur'an Bilgisi (Kur'an tarihi, tecvid, Kur'an'ı anlama ve meal bilgisi)

Siyer

İslam Ahlakı

DHBT SINAV SONUCU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

DHBT-2 (İmam Hatip Lisesi mezunları)