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DHBT SONUÇLARI AÇIKLANDI | KPSS DHBT SONUÇ EKRANI - 2022 ÖSYM KPSS DHBT sınav sonuç sorgulama

ÖSYM'nin düzenlediği KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi'nde heyecanla beklenen sonuçlar ÖSYM'nin resmi internet sitesinde erişime açıldı. Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım kadrolarına yapılacak atamaları belirleyecek olan DHBT sonuçları hakkında arama motorlarında ÖSYM sonuç ekranı araştırılıyor. 2022 KPSS DHBT'den kaç puan aldığını merak eden adaylar için KPSS DHBT SONUÇ EKRANI haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2022 Cuma 11:10
DHBT SONUÇLARI AÇIKLANDI | KPSS DHBT SONUÇ EKRANI - 2022 ÖSYM KPSS DHBT sınav sonuç sorgulama

KPSS DHBT sınavının geride kalmasının ardından ÖSYM, sonuçları adayların erişimine açtı. ÖSYM tarafından düzenlenen ve Diyanet İşleri Başkanlığının, Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım kadrolarına yaptığı atamalar için belirleyici kriter olan KPSS DHBT sınavı sonuçlarını araştıran adaylar için ÖSYM KPSS DHBT sonuç ekranı ve tüm merak edilenleri haberimizde derledik. İşte detaylar...

DHBT SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

27 Kasım tarihinde gerçekleştirilen ve binlerce adayın katılım sağladığı KPSS DHBT sınavını sonuçları 16 Aralık Cuma günü açıklandı.

ÖSYM KPSS DHBT SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Adaylar, sınav sonuçlarına 16 Aralık 2022 tarihinden itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir.

2022 KPSS DHBT KONULARI

DHBT-1

  • İslam İnanç Esasları
  • İslam İbadet Esasları
  • Kur'an Bilgisi (Kur'an tarihi, tecvid, Kur'an'ı anlama ve meal bilgisi)
  • Siyer
  • İslam Ahlakı

DHBT SINAV SONUCU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

DHBT-2 (İmam Hatip Lisesi mezunları)

  • Tefsir
  • Hadis
  • Fıkıh
  • İslam Tarihi
  • Kelam
  • Karşılaştırmalı Dinler Tarihi
  • Dini Hitabet
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