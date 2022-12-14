SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET ZAMMI | Asgari ücret zammı 2. toplantıda belli olacak mı? 2023 yeni asgari ücret ne zaman belli olacak?

SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET ZAMMI | Asgari ücretin belirlenmesi için çalışmalar hız kazanırken Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 14 Aralık'ta ikinci toplantısını gerçekleştirmek için bir araya geliyor. Milyonlarca vatandaşı ve iç piyasaları doğrudan etkileyen asgari ücret hakkında son dakika açıklaması Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Bakan Bilgin, asgari ücretin diğer ücretleri de rahatlatacak bir düzeyde bir uzlaşmayla belirleneceğini ifade ederken vatandaşlar arama motorlarında Asgari ücret zammı 2. toplantıda belli olacak mı? 2023 yeni asgari ücret ne zaman belli olacak? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 2023 yeni asgari ücret zammı hakkında tüm merak edilenler...

ASGARİ ÜCRET 2. TOPLANTIDA BELLİ OLACAK MI?

Asgari ücrete gelecek zammı belirlemek için; işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yılın son ayında toplantılarını gerçekleştiriyor. Zammı belirlemeden önce 4 toplantı yapan komisyon, alınan kararı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunuyor. Başkan Erdoğan, onaylaması halinde kararı kamuoyu ile paylaşıyor.

14 Aralık'ta asgari ücret zammı için henüz ikinci toplantı yapılırken üçüncü ve dördüncü toplantıların tarihi bilinmiyor. İkinci toplantının ardından son iki toplantı için yetkililerin tarih vermesi beklenirken geçtiğimiz sene asgari ücret zammını belirlemek için komisyon ilk toplantısını 1 Aralık'ta, son toplantısını ise 14 Aralık'ta düzenlemişti. Başkan Erdoğan, yeni asgari ücreti 16 Aralık 2021'de açıklamıştı.

2023 YENİ ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 2023 asgari ücret zammı ile ilgili açıklamasında "Komisyon çalışmalarını sürdürürken bir rakam telaffuz etmem zaten yakışık almaz, asgari ücrette biz emekçilerimizden yana tavır alacağız" ifadelerine yer vermişti. Bakanlığın bu yıl ilk kez yürüttüğü asgari ücret beklenti anketinde ise işçilerin beklentisi 7.500 TL üzeri, işverenlerin beklentisi 7.000 TL, kamuoyunun beklentisi 7.845 TL, asgari ücretle çalışanların beklentisi ise 7.630 TL olarak ölçüldü.

2023 yeni asgari ücret, komisyon toplantılarının tamamlanmasının ardından Başkan Erdoğan tarafından açıklanacak. Komisyonun ikinci toplantısı 14 Aralık'ta saat 14.00'te başlayacak. Bu toplantıdan karar çıkması halinde Başkan Erdoğan'dan açıklama gelebilir ya da yeni toplantı tarihi duyurulabilir. Gözler bugün komisyonun yapacağı açıklamalarda olacak.

2023 ASGARİ ÜCRET SENARYOLARI

Asgari ücretten gelir vergisi ve damga vergisi kesintisine 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren son verildi. Böylece çalışanlara verilen AGİ yardımı da kalkmış oldu.

❌YÜZDE 20 ZAM: Temmuz zammının ardından 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 20 zamla 6 bin 600 TL'ye yükselecek.

❌YÜZDE 30 ZAM: Temmuz zammının ardından 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 30 zamla 7 bin 150 TL'ye yükselecek.

❌YÜZDE 40 ZAM: Temmuz zammının ardından 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 40 zamla 7 bin 700 TL'ye yükselecek.

❌YÜZDE 50 ZAM: Temmuz zammının ardından 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 50 zamla 8 bin 250 TL'ye yükselecek.

❌YÜZDE 60 ZAM: Temmuz zammının ardından 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 60 zamla 8 bin 800 TL'ye yükselecek.

❌YÜZDE 70 ZAM: Temmuz zammının ardından 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 70 zamla 9 bin 350 TL'ye yükselecek.

❌YÜZDE 80 ZAM: Temmuz zammının ardından 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 80 zamla 9 bin 900 TL'ye yükselecek.

⏫NET Asgari Ücret: 8 BİN 500 TL

⏫BRÜT Asgari Ücret: 10 BİN TL

⏫İşverene MALİYETİ: 11 BİN 750 TL

⏬NET Asgari Ücret: 8 BİN 750 TL

⏬BRÜT Asgari Ücret: 10 BİN 294 TL

⏬İşverene MALİYETİ: 12 BİN 95 TL

⏪NET Asgari Ücret: 8 BİN 250 TL

⏪BRÜT Asgari Ücret: 9 BİN 706 TL

⏪İşverene MALİYETİ: 11 BİN 404 TL

ENFLASYON ORANINA GÖRE ASGARİ ÜCRET TAHMİNİ

Asgari ücrete 2022 yılında iki kez zam yapıldı. Ocak ayında yapılan % 50'lik zammın ardından1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 6 bin 471 TL, net 5 bin 500,35 TL olarak belirlendi. Böylece, 2022 Ocak dönemine göre net asgari ücrette yaklaşık yüzde 30 oranında artış yapıldı. 2022 yılı içerisinde asgari ücrete yapılan zam oranı yapılan son zammın ardından % 80 artış sağlanmış oldu.

Sene sonu enflasyon oranının Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) beklentisi doğrultusunda gelmesi durumunda 2023 yılı asgari ücretin 7 bin 500 TL civarında olacağı öngörülürken 2023 yılında da asgari ücrete 2022 yılında yapıldığı miktarda yani yüzde 80 zam yapılması halinde 2023 yılı yeni asgari ücret 9 bin 900 liraya yükselmiş olacak.

2023 asgari ücret zammıyla ilgili çeşitli iddialar ortaya atılırken Bakan Bilgin, "Yüzde 50 zam olur mu?" sorusuna "Hayali değil gerçekçi bir rakam üzerinde durmak lazım" demişti.