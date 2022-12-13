SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇ EKRANI | Sağlık Bakanlığı personel alımı KPSS tercih sonuçları açıklandı!

Binlerce adayın merakla beklediği Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Peki, Sağlık Bakanlığı KPSS personel alım sonuç ekranına nereden ve nasıl bakılır? Sonuç görüntüleme ekranı 2022...

SAĞLIK BAKANLIĞI 30 BİN PERSONEL ALIM SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları son dakika açıklandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekler.

30 BİN PERSONEL ALIM SONUÇLARINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN

SAĞLIK BAKANLIĞI ÖSYM TERCİH SONUÇLARI AÇIKLAMASI!

KPSS-2022/11: Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

30 Kasım- 5 Aralık 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/11 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 13 Aralık 2022 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecektir.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

"Biyolog 27 (Lisans), Çocuk Gelişimcisi 98 (Lisans), Dil ve Konuşma Terapisti 41 (Lisans), Diyetisyen 245 (Lisans), Ebe 1470 (Lisans), Fizyoterapist 490 (Lisans), Hemşire 4998 (Lisans), Hemşire 833 (Ortaöğretim), İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) 28 (Lisans), Odyolog 25 (Lisans), Perfüzyonist 25 (Lisans), Psikolog 245 (Lisans), Sağlık Fizikçisi 32 (Lisans), Sağlık Teknisyeni Anestezi 79 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Çevre Sağlığı 15 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni İlk ve Acil Yardım 520 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Laboratuvar 69 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Röntgen (Ortaöğretim) 89, Sağlık Teknikeri Adli Tıp 23 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ağız Diş Sağlığı 304 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ameliyat 147 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Anestezi 460 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Çevre Sağlığı 83 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Diş Protez 98 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Diyaliz 126 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Eczane 196 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Elektronörofizyoloji 25 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Evde Bakım 490 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Fizik Tedavi 177 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri İlk ve Acil Yardım 1098 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri İş ve Uğraşı Terapisi 49 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Laboratuvar 421 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Odyometri 114 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ortopedi 129 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Patolojik Anatomi 49 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Radyoterapi 27 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Röntgen 499 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Tıbbi Sekreter 15537 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Yaşlı Bakım 490 (Ön Lisans), Sosyal Çalışmacı 89 (Lisans), Toplam: 7813 (Lisans), 20582 (Ön Lisans), 1605 (Ortaöğretim), Genel Toplam: 30000."