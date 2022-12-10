Haberler Haberler METEOROLOJİ VE AFAD'DAN İSTANBUL'A LODOS UYARISI | Pazar günü hava nasıl olacak? - İşte İstanbul ilçelere göre hava durumu (11 Aralık Pazar)

METEOROLOJİ VE AFAD'DAN İSTANBUL'A LODOS UYARISI | Pazar günü hava nasıl olacak? - İşte İstanbul ilçelere göre hava durumu (11 Aralık Pazar)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Cumartesi akşam saatlerinde Marmara genelinde başlayacak olan lodosa karşı vatandaşları uyardı. Özellikle İstanbul'da, toz ve kum fırtınası ile beklenen kuvvetli rüzgarın Pazar günü de süreceğini belirten uzmanların açıklamalarının ardından AFAD da İstanbulluların telefonlarına mesaj göndererek 'dikkatli olma' çağrısında bulundu. Peki 11 Aralık Pazar günü İstanbul'da hava nasıl olacak? Lodos tüm ilçelerde hissedilecek mi? İşte İstanbul ilçelere göre hava durumu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2022 Cumartesi 18:00 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2022 Cumartesi 18:10
METEOROLOJİ VE AFAD'DAN İSTANBUL'A LODOS UYARISI | Pazar günü hava nasıl olacak? - İşte İstanbul ilçelere göre hava durumu (11 Aralık Pazar)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlerdir verdiği uyarıların ardından İstanbul'da hissedilecek kuvvetli rüzgar ve beklenen kuvvetli yağışların megakente giriş yaptığını duyurdu. Cumartesi akşamı başlayacağı tahmin edilen lodosa karşın bir uyarı da AFAD'dan geldi. Vatandaşların telefonuna uyarı mesajları gönderen Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), vatandaşları ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve baca gazı zehirlenmelerine karşı uyardı. Peki İstanbul'da 11 Aralık Pazar günü hava nasıl olacak? Lodos hangi ilçelerde görülecek? İşte İstanbul ilçe ilçe hava durumu...

11 ARALIK PAZAR GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde, Cumartesi gün boyu bulutlu olan hava akşam saatlerinde yerini yağmura bırakacak. Gece saatlerinde yağış yeniden ara verirken Pazar gününün ilk ışıklarıyla birlikte kuvvetli lodos megakenti esir alacak. Sıcaklığın gün içinde 20 dereceye kadar yükseleceğini bildiren uzmanlar, kum ve toz fırtınası da görülebileceğini kaydetti.

İSTANBUL İLÇELERE GÖRE HAVA DURUMU (11 ARALIK PAZAR)

İSTANBUL ADALAR HAVA DURUMU

İSTANBUL ARNAVUTKÖY HAVA DURUMU

İSTANBUL ATAŞEHİR HAVA DURUMU

İSTANBUL ATATÜRK HAVALİMANI HAVA DURUMU

İSTANBUL AVCILAR HAVA DURUMU

İSTANBUL BAĞCILAR HAVA DURUMU

İSTANBUL BAHÇELİEVLER HAVA DURUMU

İSTANBUL BAKIRKÖY HAVA DURUMU

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR HAVA DURUMU

İSTANBUL BAYRAMPAŞA HAVA DURUMU

İSTANBUL BEŞİKTAŞ HAVA DURUMU

İSTANBUL BEYKOZ HAVA DURUMU

İSTANBUL BEYOĞLU HAVA DURUMU

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE HAVA DURUMU

İSTANBUL ÇATALCA HAVA DURUMU

İSTANBUL ÇEKMEKÖY HAVA DURUMU

İSTANBUL ESENLER HAVA DURUMU

İSTANBUL ESENYURT HAVA DURUMU

İSTANBUL EYÜPSULTAN HAVA DURUMU

İSTANBUL FATİH HAVA DURUMU

DİĞER İLÇELER İÇİN TIKLAYIN

DİĞER
ABD’li gazeteci Grant Wahl kimdir? Tribünde fenalaşan Grant Wahl neden hayatını kaybetti, kaç yaşındaydı?
Boşanacağı iddia edilen Sibel Can ile Hakan Ural'ın oğlu Engincan'dan açıklama gibi paylaşım! Babası 'haysiyetin, utanman yok mu?' demişti
F.Bahçe'ye Jesus'tan kötü haber!
F.Bahçe rahat kazandı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2022 - 2023 1. Dönem AÖL sınavları ne zaman?
Açık lise (AÖL) sınavları ne zaman, online mı?
Gelir uzman yardımcısı başvuruları ne zaman, şartları ne?
Kayseri TOKİ çekiliş sonuçları, kazananlar isim listesi sorgula
Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı (10 Aralık)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray evinde VakıfBank'a mağlup oldu Galatasaray evinde VakıfBank'a mağlup oldu 16:43
Napoli'den Arda ve Ferdi açıklaması! Transferleri... Napoli'den Arda ve Ferdi açıklaması! Transferleri... 16:38
Derbide kazanan F.Bahçe! Derbide kazanan F.Bahçe! 16:22
Beşiktaş açıkladı! 1 iyi 2 kötü haber Beşiktaş açıkladı! 1 iyi 2 kötü haber 16:12
Rizespor Tuzla'yı deplasmanda devirdi! Rizespor Tuzla'yı deplasmanda devirdi! 16:08
Keçiörengücü tek attı 3 aldı! Keçiörengücü tek attı 3 aldı! 16:01
Daha Eski
Fenerbahçe - Salernitana maçı CANLI Fenerbahçe - Salernitana maçı CANLI 15:56
Burak Yılmaz'dan Galatasaray kampına ziyaret! Burak Yılmaz'dan Galatasaray kampına ziyaret! 15:35
Kocadağ'dan transfer sözleri! "Hocanın talebi..." Kocadağ'dan transfer sözleri! "Hocanın talebi..." 14:52
Yusuf Fehmi Genç halterde dünya şampiyonu! Yusuf Fehmi Genç halterde dünya şampiyonu! 14:46
Ayağı kırılan Neuer sezonu kapattı! Ayağı kırılan Neuer sezonu kapattı! 14:32
Üzerine kale direği devrilen Yiğit'ten acı haber! Üzerine kale direği devrilen Yiğit'ten acı haber! 14:25