METEOROLOJİ VE AFAD'DAN İSTANBUL'A LODOS UYARISI | Pazar günü hava nasıl olacak? - İşte İstanbul ilçelere göre hava durumu (11 Aralık Pazar)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlerdir verdiği uyarıların ardından İstanbul'da hissedilecek kuvvetli rüzgar ve beklenen kuvvetli yağışların megakente giriş yaptığını duyurdu. Cumartesi akşamı başlayacağı tahmin edilen lodosa karşın bir uyarı da AFAD'dan geldi. Vatandaşların telefonuna uyarı mesajları gönderen Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), vatandaşları ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve baca gazı zehirlenmelerine karşı uyardı. Peki İstanbul'da 11 Aralık Pazar günü hava nasıl olacak? Lodos hangi ilçelerde görülecek? İşte İstanbul ilçe ilçe hava durumu...

11 ARALIK PAZAR GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde, Cumartesi gün boyu bulutlu olan hava akşam saatlerinde yerini yağmura bırakacak. Gece saatlerinde yağış yeniden ara verirken Pazar gününün ilk ışıklarıyla birlikte kuvvetli lodos megakenti esir alacak. Sıcaklığın gün içinde 20 dereceye kadar yükseleceğini bildiren uzmanlar, kum ve toz fırtınası da görülebileceğini kaydetti.

İSTANBUL İLÇELERE GÖRE HAVA DURUMU (11 ARALIK PAZAR)

İSTANBUL ADALAR HAVA DURUMU

İSTANBUL ARNAVUTKÖY HAVA DURUMU

İSTANBUL ATAŞEHİR HAVA DURUMU

İSTANBUL ATATÜRK HAVALİMANI HAVA DURUMU

İSTANBUL AVCILAR HAVA DURUMU

İSTANBUL BAĞCILAR HAVA DURUMU

İSTANBUL BAHÇELİEVLER HAVA DURUMU

İSTANBUL BAKIRKÖY HAVA DURUMU

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR HAVA DURUMU

İSTANBUL BAYRAMPAŞA HAVA DURUMU

İSTANBUL BEŞİKTAŞ HAVA DURUMU

İSTANBUL BEYKOZ HAVA DURUMU

İSTANBUL BEYOĞLU HAVA DURUMU

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE HAVA DURUMU

İSTANBUL ÇATALCA HAVA DURUMU

İSTANBUL ÇEKMEKÖY HAVA DURUMU

İSTANBUL ESENLER HAVA DURUMU

İSTANBUL ESENYURT HAVA DURUMU

İSTANBUL EYÜPSULTAN HAVA DURUMU

İSTANBUL FATİH HAVA DURUMU

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