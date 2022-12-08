Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 8 Aralık 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...

8 ARALIK 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 18,6462 (Alış) - 18,6519 (Satış)

EURO: 19,6129 (Alış) - 19,6256 (Satış)

STERLİN: 22,6758 (Alış) - 22,7895 (Satış)

1 DOLAR = 18,65 TL

👉 8 Aralık Perşembe 2022 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.069,25

Gram altın satış: 1.069,38

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.749,00

Çeyrek altın satış: 1.772,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.487,00

Yarım altın satış: 3.545,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 7.009,00

Tam altın satış: 7.068,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 7.146,00

Cumhuriyet altını satış: 7.254,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 7.203,00

Ata altın satış: 7.253,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 8 Aralık Perşembe günü saat 11.55 itibarıyla alınmıştır.