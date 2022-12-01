Haberler Haberler CANLI ALTIN FİYATLARI - 1 Aralık Perşembe 2022 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum

CANLI ALTIN FİYATLARI - 1 Aralık Perşembe 2022 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum

1 Aralık Perşembe 2022 CANLI ALTIN FİYATLARI - Günlük olarak takip edilen ve en çok araştırılan konulardan olan altın fiyatlarındaki son durumu haberimizden öğrenebilirsiniz. Yatırımcılar internette sıkça gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, ata ve tam altın fiyatlarını aratıyor. İşte 1 Aralık Perşembe günü altındaki son durum...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2022 Perşembe 08:00
CANLI ALTIN FİYATLARI - 1 Aralık Perşembe 2022 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum

💥CANLI ALTIN FİYATLARI - 1 Aralık Perşembe günü ons altın ve döviz kurlarındaki değişimlerden etkilenen altın fiyatlarındaki son durum merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, gram altın ne kadar oldu, çeyrek altın ne kadar? İşte altındaki anlık durum ve son fiyatlar...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉1 Aralık Perşembe 2022 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.063,46

Gram altın satış: 1.063,69

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.720,00

Çeyrek altın satış: 1.748,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.430,00

Yarım altın satış: 3.496,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 6.887,00

Tam altın satış: 6.969,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 7.007,00

Cumhuriyet altını satış: 7.113,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 7.073,00

Ata altın satış: 7.152,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 1 Aralık Perşembe günü saat 06.55 itibarıyla alınmıştır.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de taraftarları yıkacak ayrılık! İki yıldız dünya devine gidiyor...
Cem Yılmaz'ın 20 aylık eşi Ahu Yağtu'ya verdiği 10 bin dolarlık nafaka sosyal medyayı ikiye böldü! Gülben Ergen Yağtu'ya, Ece Erken ise Yılmaz'a destek verdi
F.Bahçe'de stopere 2 yerli 2 yabancı aday!
Kartal'a Pastore'de rakip çıktı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları!
Asgari ücret ne zaman belli olacak?
ELEV Eğitim Vakfı Okullarından LGS Hazırlık Maratonunda Anne Babalara Tavsiyeler
Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
Canlı döviz ve altın kuru takibi (30 Kasım)
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Çarpıcı eleştiri! "Rahatsız etmeye başladı" Çarpıcı eleştiri! "Rahatsız etmeye başladı" 08:18
Aslan'a müjde! Prensipte anlaşıldı Aslan'a müjde! Prensipte anlaşıldı 06:47
Fener'den güzel prova Fener'den güzel prova 00:54
Maç hastası Maç hastası 00:49
F.Bahçe ikinci yarı geri döndü! F.Bahçe ikinci yarı geri döndü! 00:28
F.Bahçeli yıldız sakatlanarak sahayı terk etti! F.Bahçeli yıldız sakatlanarak sahayı terk etti! 00:28
Daha Eski
G.Saraylı yıldız idmanda sakatlandı! G.Saraylı yıldız idmanda sakatlandı! 00:27
Visca'dan F.Bahçe derbisi sözleri! Sahada olacak mı? Visca'dan F.Bahçe derbisi sözleri! Sahada olacak mı? 00:27
F.Bahçe'de Arda Güler depremi! F.Bahçe'de Arda Güler depremi! 00:27
F.Bahçe'nin yıldızlarına Çizme'den talip var! F.Bahçe'nin yıldızlarına Çizme'den talip var! 00:27
Ayrılığın perde arkasını anlattı! "Hatay maçı sonrası..." Ayrılığın perde arkasını anlattı! "Hatay maçı sonrası..." 00:27
G.Saray'da Yusuf Demir kararı! G.Saray'da Yusuf Demir kararı! 00:27