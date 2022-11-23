Haberler Haberler 💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 23 Kasım 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 23 Kasım 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 23 Kasım Çarşamba 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2022 Çarşamba 12:05 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2022 Çarşamba 12:20
💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 23 Kasım 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 23 Kasım 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...

🔥YUNUS AKGÜN GİDİYOR! TAKASLA TRANSFER...🔥

📢FERDİ'DEN TARAFTARLARA ÇAĞRI! "LÜTFEN..."

💥CİMBOM'DA NELSSON KARARI! DEVRE ARASINDA...💥

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 18,63 (Alış) - 18,63 (Satış)

EURO: 19,21 (Alış) - 19,22 (Satış)

STERLİN: 22,09 (Alış) - 22,20 (Satış)

1 DOLAR = 18,63 TL

👉23 Kasım Çarşamba 2022 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.042,14

Gram altın satış: 1.042,29

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.692,00

Çeyrek altın satış: 1.725,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.404,00

Yarım altın satış: 3.451,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 6.809,00

Tam altın satış: 6.878,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 6.982,00

Cumhuriyet altını satış: 7.087,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 6.998,00

Ata altın satış: 7.059,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 23 Kasım Çarşamba günü saat 12.04 itibarıyla alınmıştır.

DİĞER
Sinan Akçıl: Her an evlenebilirim! Burcu Kıratlı'dan ikinci kez boşanmıştı...
Düzce'de depremzede korku dolu anlarını anlattı: Kapıyı bulamadığım için camdan atlamak zorunda kaldım
Joao Pedro için flaş iddia!
Crespo için özel açıklamalar ve transfer itirafı! Atl. Madrid...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI 2022 | 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları resimli - Resimli ve anlaml Öğretmenler Günü mesajları
Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı (23 Kasım)
Gaziantep TOKİ kura çekiliş sonuçları ve isim listesi
Elazığ TOKİ çekiliş sonuçları sorgula (TOKİ Elazığ isim listesi)
Deprem bölgelerinde hava durumu nasıl olacak?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Göztepe derbi hazırlıklarına başladı Göztepe derbi hazırlıklarına başladı 12:16
Cristiano Ronaldo tüm alacaklarını bıraktı! İşte o rakam Cristiano Ronaldo tüm alacaklarını bıraktı! İşte o rakam 12:13
Uğur İnceman: Yabancı sınırı kalkmalı! Uğur İnceman: Yabancı sınırı kalkmalı! 12:07
İşte Serdar Saatçı gerçeği! Fenerbahçe... İşte Serdar Saatçı gerçeği! Fenerbahçe... 12:05
Joao Pedro için flaş iddia! Joao Pedro için flaş iddia! 09:51
Kings'ten üst üste 7. galibiyet Kings'ten üst üste 7. galibiyet 10:33
Daha Eski
G.Saray Kaan transferinden vazgeçti! İşte sebebi G.Saray Kaan transferinden vazgeçti! İşte sebebi 11:18
G.Saray'da dev takas gerçekleşiyor! G.Saray'da dev takas gerçekleşiyor! 11:20
"Daha iyisini yapabilmemiz lazım" "Daha iyisini yapabilmemiz lazım" 11:34
F.Bahçe Beko Emporio Armani Milan deplasmanında F.Bahçe Beko Emporio Armani Milan deplasmanında 11:38
Fenerbahçe Puma ile 2 yıllık sözleşme uzattı! Fenerbahçe Puma ile 2 yıllık sözleşme uzattı! 11:47
Trabzonspor üstünlüğünü koruyamıyor! Trabzonspor üstünlüğünü koruyamıyor! 12:01