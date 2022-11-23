Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 23 Kasım 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...

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ABD Doları: 18,63 (Alış) - 18,63 (Satış)

EURO: 19,21 (Alış) - 19,22 (Satış)

STERLİN: 22,09 (Alış) - 22,20 (Satış)

1 DOLAR = 18,63 TL

👉 23 Kasım Çarşamba 2022 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.042,14

Gram altın satış: 1.042,29

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.692,00

Çeyrek altın satış: 1.725,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.404,00

Yarım altın satış: 3.451,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 6.809,00

Tam altın satış: 6.878,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 6.982,00

Cumhuriyet altını satış: 7.087,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 6.998,00

Ata altın satış: 7.059,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 23 Kasım Çarşamba günü saat 12.04 itibarıyla alınmıştır.