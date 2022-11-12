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AFAD DEPREM TATBİKATI NASIL OLACAK? | 12 Kasım deprem tatbikatı saat kaçta başlayacak, ne yapılacak?

AFAD yönetiminde ülke genelinde ilk kez düzenlenecek olan deprem tatbikatına saatler kaldı. Sismik dalgalanmaların yeryüzünü sarsması sonucu meydana gelen ve altından çok sayıda fay hattı geçen ülkemizde sıklıkla görülen bir doğal afet olan depremden korunmak için yapılacak olan tatbikata herkesin katılımı istenirken arama motorlarında AFAD deprem tatbikatı nasıl olacak? 12 Kasım deprem tatbikatı saat kaçta başlayacak, ne yapılacak? sorularının cevabı araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2022 Cumartesi 17:20 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2022 Cumartesi 17:30
AFAD DEPREM TATBİKATI NASIL OLACAK? | 12 Kasım deprem tatbikatı saat kaçta başlayacak, ne yapılacak?

AFAD DEPREM TATBİKATI NASIL OLACAK? | AFAD önderliğinde yurt genelinde yapılacak ilk tatbikat olan deprem tatbikatı için geri sayım başladı. AFAD'ın "Ülke genelinde nerede olursan ol; deprem anı çök - kapan - tutun, ülke tatbikatına katıl" mesajıyla tüm vatandaşlara çağrıda bulunduğu tatbikat hakkında arama motorlarında yapılan araştırmalar da hız kazandı. Peki AFAD deprem tatbikatı nasıl olacak? 12 Kasım deprem tatbikatı saat kaçta başlayacak, ne yapılacak? İşte detaylar...

AFAD DEPREM TATBİKATI NASIL OLACAK?

Ülke genelinde telefon, televizyon ve radyo ile cami ve belediye hoparlörlerinden duyurulacak anonsta, "AFAD tatbikat bilgilendirmesidir. Şu anda tüm ülkede deprem anı çök-kapan-tutun tatbikatı yapılmaktadır." ifadesi kullanılacak.

DEPREM TATBİKATI NASIL YAPILIR?

Tatbikat kapsamında, mesajın duyulması halinde güvenli görülen bir yerde, sağlam bir nesnenin yanında ya da altında çökülecek. Sırt, pencerelere dönük şekilde kapanılacak, baş ve boyun, düşme ihtimali olan cisimlerden korunacak. Sarsıntı sona erene kadar, yatak veya oturma grubu gibi ağır ve büyük eşyalara tutunup beklenecek.

12 KASIM DEPREM TATBİKATI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD)12 Kasım 1999 Düzce depreminin yıl dönümü dolayısıyla 12 Kasım Cumartesi günü saat 18.57'de ülke genelinde "çök kapan tutun" tatbikatı yapılacak.

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