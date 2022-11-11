Haberler Haberler EYT SON DAKİKA AÇIKLAMASI | Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den EYT açıklaması! Milyonları ilgilendiriyor

EYT SON DAKİKA AÇIKLAMASI | Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den EYT açıklaması! Milyonları ilgilendiriyor

EYT Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası üzerine yapılan düzenleme 2022 yılının Aralık ayında TBMM'ye sunulacak. Bakan Vedat Bilgin, EYT yasası için detayları açıkladı. Bakan Bilgin, "EYT ile emekli olacak 1.5 milyon kişi var" ifadelerine yer verdi. Öte yandan yapılan açıklamada asgari ücret ile ilgili detaylara da yer verildi. Peki, EYT ne zaman çıkacak? Şartlar neler? İşte tüm detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2022 Cuma 11:28 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2022 Cuma 11:29
EYT SON DAKİKA AÇIKLAMASI | Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den EYT açıklaması! Milyonları ilgilendiriyor

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT ve Asgari ücret ile ilgili detayları açıkladı. Bakan Bilgin'in açıklamaları ardından milyonlarca kişi arama motoru ve sosyal medyada detayları araştırıyor. Özellikle EYT detayları merak ediliyor. İşte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamaları...

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"EYT ARALIK AYINDA MECLİS'TE"

Bakan Bilgin, milyonların beklediği EYT düzenlemesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bilgin, "Biz bu sene meclisin kararıyla 3600 ek gösterge meselesini düzenledik. İnşallah aralık ayı içinde meclise takdim edeceğiz EYT düzenlemesini. EYT şartlarını sağlayan 1,5 milyon kişi var" dedi. Bakan Bilgin, EYT'lilerin yüzde 87'sinin özel sektörde çalıştığını vurgularken, kıdem tazminatı ile ilgili sorunun da çözüleceğine inandığını söyledi.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Bakan Bilgin, asgari ücretle ilgili de açıklama yaptı. Bilgin, "Aralık ortasında asgari ücret komisyonunu toplayacağız. Temsilcileriyle bunu gerçekleştireceğiz. Tüm emekçilerin enflasyon karşısında koruyacak sosyal devlet duyarlılığıyla işe başlıyoruz" dedi.

SÖZLEŞMELİ MEMURA KADRO MÜJDESİ

Bakan Bilgin, sözleşmeli personelin kadroya geçiş çalışmasının bu ay tamamlanacağını söyledi. Bilgin, "Sözleşmeli memurları bu ayın içerisinde kadrolu hale getireceğiz. Çalışmayı tamamladık" şeklinde konuştu.

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