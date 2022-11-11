EYT SON DAKİKA AÇIKLAMASI | Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den EYT açıklaması! Milyonları ilgilendiriyor

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT ve Asgari ücret ile ilgili detayları açıkladı. Bakan Bilgin'in açıklamaları ardından milyonlarca kişi arama motoru ve sosyal medyada detayları araştırıyor. Özellikle EYT detayları merak ediliyor. İşte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamaları...

G.SARAY'DA ÇİFTE AYRILIK! BUNU KİMSE BEKLEMİYORDU!

KAAN AYHAN TRANSFERİNE EN YAKIN OLAN TAKIM BELLİ OLDU!

ŞENOL GÜNEŞ 'GELSİN' DEDİ! İŞTE KARTAL'IN YENİ STOPERİ

ICARDI'DEN SÜRPRİZ HAMLE! GÖRÜŞMELER BAŞLADI

TFF'DEN KULÜPLERE FLAŞ YASAK!

"EYT ARALIK AYINDA MECLİS'TE"

Bakan Bilgin, milyonların beklediği EYT düzenlemesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bilgin, "Biz bu sene meclisin kararıyla 3600 ek gösterge meselesini düzenledik. İnşallah aralık ayı içinde meclise takdim edeceğiz EYT düzenlemesini. EYT şartlarını sağlayan 1,5 milyon kişi var" dedi. Bakan Bilgin, EYT'lilerin yüzde 87'sinin özel sektörde çalıştığını vurgularken, kıdem tazminatı ile ilgili sorunun da çözüleceğine inandığını söyledi.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Bakan Bilgin, asgari ücretle ilgili de açıklama yaptı. Bilgin, "Aralık ortasında asgari ücret komisyonunu toplayacağız. Temsilcileriyle bunu gerçekleştireceğiz. Tüm emekçilerin enflasyon karşısında koruyacak sosyal devlet duyarlılığıyla işe başlıyoruz" dedi.

SÖZLEŞMELİ MEMURA KADRO MÜJDESİ

Bakan Bilgin, sözleşmeli personelin kadroya geçiş çalışmasının bu ay tamamlanacağını söyledi. Bilgin, "Sözleşmeli memurları bu ayın içerisinde kadrolu hale getireceğiz. Çalışmayı tamamladık" şeklinde konuştu.