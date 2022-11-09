ÇALIŞMA BAKANLIĞI'NDAN ASGARİ ÜCRET ANKETİ | Yeni asgari ücret çalışması nedir? 2023 asgari ücret ne kadar olacak?

ÇALIŞMA BAKANLIĞI'NDAN ASGARİ ÜCRET ANKETİ | Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, her yılın son aylarında 4 kez toplanarak asgari ücreti belirleyen komisyonun çalışmalarından önce, yeni bir asgari ücret çalışması yaptığını duyurdu. İşçi, işveren ve kamuoyunun beklentilerini tespit ederek bu beklentilere karşılık verme amacıyla yapılacağı öğrenilenilem 2023 yılında geçerli olacak yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında, Türkiye genelindeki küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeleri de kapsayacak bu araştırmada asgari ücret beklentileri tespit edilerek değerlendirilecek.

YENİ ASGARİ ÜCRET ÇALIŞMASI NEDİR?

2023 yılı asgari ücret belirleme çalışmaları çerçevesinde 'asgari ücret anketi' düzenleyeceğini belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, anket sonuçlarının,Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında kamuoyuyla paylaşılmasının planlanldığını bildirdi.

Bakanlık, 2022 yılında da asgari ücreti belirleme çalışmaları sürecinde Türkiye genelinde akademik bir kadronun gerçekleştirdiği asgari ücret araştırması yapmıştı.

2023 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücrete 2022 yılında iki kez zam yapıldı. Ocak ayında yapılan % 50'lik zammın ardından1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 6 bin 471 TL, net 5 bin 500,35 TL olarak belirlendi.

Böylece, 2022 Ocak dönemine göre net asgari ücrette yaklaşık yüzde 30 oranında artış yapıldı. 2022 yılı içerisinde asgari ücrete yapılan zam oranı yapılan son zammın ardından % 80 artış sağlanmış oldu.

Sene sonu enflasyon oranının Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) beklentisi doğrultusunda gelmesi durumunda 2023 yılı asgari ücretin 7 bin 500 TL civarında olacağı öngörülürken 2023 yılında da asgari ücrete 2022 yılında yapıldığı miktarda yani yüzde 80 zam yapılması halinde 2023 yılı yeni asgari ücret 9 bin 900 liraya yükselmiş olacak.